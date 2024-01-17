أردني بتشكيلة الجولة الأولى في كأس آسيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - اختير لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، محمود مرضي، ضمن تشكيلة الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس آسيا المقامة في قطر، وفق ما أعلن الاتحاد القاري للعبة الأربعاء.

وقاد مرضي، جناح فريق الحسين إربد، إلى جانب موسى التعمري، "النشامى" إلى فوز عريض 4-0 على ماليزيا في افتتاح المشاركة الخامسة للمنتخب في كأس آسيا.

وسجل مرضي والتعمري هدفين لكل منهما. ورغم هذا لم يتواجد مهاجم نادي مونبيليه الفرنسي في التشكيلة المعلنة.

وخرج مرضي مصابا من المباراة في الشوط الأول، وسط عدم يقين من مشاركته أمام كوريا الجنوبية السبت المقبل في الصراع على صدارة المجموعة الخامسة.

ويتصدر مرضي والتعمري إلى جانب الكوري الجنوبي لي كانغ إين لاعب باريس سان جيرمان، و الياباني تاكومي مينامينو متوسط ميدان موناكو، والتايلاندي سوباتشاي تشايديد، قائمة هدافي البطولة.

وكذلك، يتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية، في حين بقي رصيد البحرين وماليزيا خالياً من النقاط.

وفازت كوريا الجنوبية على البحرين 3-1 في الجولة الأولى.