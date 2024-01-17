موقع عبري: رشقة الأمس نحو النقب أثبتت أن القسام ما زال يسيطر

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- Khaberni) خبرني - قال موقع "والا" العبري أن كتائب القسام أطلقت صباح أمس أكثر من 30 صاروخاً نحو النقب الغربي المحتل.
وأضاف أن الصواريخ التي أطلقت من مخيمات وسط قطاع غزة شكلاً تحدياً لمنظومات الدفاع الجوي بالاحتلال، وقد أدى بعض الصواريخ لوقوع أضرار كبيرة في مستوطنة "نتيفوت"
. وأضاف "والا" العبري أن لواء الجنوب في جيش الاحتلال يقول بأن معظم صواريخ الأمس نحو النقب الغربي أطلقت من البريج وهي المنطقة التي تواجد بها جنود الاحتلال على مدار الأسبوعين الماضيين.
ونقل الموقع عن مسؤولين عسكريين في لواء الجنوب قولهم بأن رشقة الصواريخ التي أطلقت بشكل متزامن من عدة مواقع تؤكد على أن القسام ما زال قادراً على الإدارة والسيطرة حتى في المناطق التي يتواجد بها جيش الاحتلال.
وبحسب الموقع، فإن مسؤولون بلواء الجنوب قالوا بأن هنالك تحدٍ صعب بالتنسيق بين القوات البرية والمعلومات الاستخباراتية وضربات سلاح الجو، ووجهوا انتقاداً لسلاح الجو بالاحتلال بأنه لا يقوم بفحص نتائج ضرباته في القطاع، ولا يقوم بمعرفة مدى تأثير تلك الضربات على منصات إطلاق الصواريخ وفتحات الأنفاق.
وقال مسؤولون في قوات الاحتياط بلواء الجنوب للموقع بأن حركة حماس تعمل بصورة ذكية، وتريد إثبات بأنها ما زالت تمتلك قدرة صاروخية، وأنه لم يكن هنالك أية وعودات لوقف إطلاق الصواريخ بشكل كامل من القطاع.
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