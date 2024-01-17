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موقع عبري: رشقة الأمس نحو النقب أثبتت أن القسام ما زال يسيطر

1/17/2024 5:23:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال موقع "والا" العبري أن كتائب القسام أطلقت صباح أمس أكثر من 30 صاروخاً نحو النقب الغربي المحتل.


وأضاف أن الصواريخ التي أطلقت من مخيمات وسط قطاع غزة شكلاً تحدياً لمنظومات الدفاع الجوي بالاحتلال، وقد أدى بعض الصواريخ لوقوع أضرار كبيرة في مستوطنة "نتيفوت"

. وأضاف "والا" العبري أن لواء الجنوب في جيش الاحتلال يقول بأن معظم صواريخ الأمس نحو النقب الغربي أطلقت من البريج وهي المنطقة التي تواجد بها جنود الاحتلال على مدار الأسبوعين الماضيين.


ونقل الموقع عن مسؤولين عسكريين في لواء الجنوب قولهم بأن رشقة الصواريخ التي أطلقت بشكل متزامن من عدة مواقع تؤكد على أن القسام ما زال قادراً على الإدارة والسيطرة حتى في المناطق التي يتواجد بها جيش الاحتلال.

وبحسب الموقع، فإن مسؤولون بلواء الجنوب قالوا بأن هنالك تحدٍ صعب بالتنسيق بين القوات البرية والمعلومات الاستخباراتية وضربات سلاح الجو، ووجهوا انتقاداً لسلاح الجو بالاحتلال بأنه لا يقوم بفحص نتائج ضرباته في القطاع، ولا يقوم بمعرفة مدى تأثير تلك الضربات على منصات إطلاق الصواريخ وفتحات الأنفاق.

وقال مسؤولون في قوات الاحتياط بلواء الجنوب للموقع بأن حركة حماس تعمل بصورة ذكية، وتريد إثبات بأنها ما زالت تمتلك قدرة صاروخية، وأنه لم يكن هنالك أية وعودات لوقف إطلاق الصواريخ بشكل كامل من القطاع.

MENAFN17012024000151011027ID1107732017

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