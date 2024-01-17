خريج عمان العربية ينفذ ورشة تدريبية حول تحفيز وتنشيط وتقوية الذاك

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- Khaberni) خبرني - نفّذت عمادة شؤون الطلبة / مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين وبالتعاون مع كلية الأعمال في جامعة عمان العربية ورشة تدريبية بعنــوان " تحفيز وتنشيط وتقوية الذاكرة "، قدمها السيد خالد العشوش أحد خريجي كلية الأعمال - تخصص إدارة الأعمال في جامعة عمان العربية.
وجاء تنفيذ هذه الورشة كواحدة من الدورات والورش التدريبية التي ينفذها مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين وبالتعاون مع الكليات الأكاديمية في الجامعة ضمن محفظة مهارات الطالب والتي تؤهل الطالب إلى سوق العمل، حيث هدفت الورشة إلى تحفيز وتنشيط وتقوية الذاكرة من خلال طرق مبتكرة على ثلاثة مراحل وهي: طريق التدريب على تكرار المعلومات التي نستقبلها من البيئة المحيطة، والتدريب على تكرارها أثناء النوم، وكذلك المساعدة في عملية التعلم (كيف تدرس بطريقة صحيحة عن طريق التكرار).
وتأتي هذه المشاركات من خريجي الجامعة انطلاقاً من حرص الجامعة على التواصل مع خريجيها وامتداداً للجهود التي بذلت في إعدادهم، وذلك لنقل الخبرات العملية من الطلبة الخريجين إلى طلبة الجامعة.
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