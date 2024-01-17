خريج عمان العربية ينفذ ورشة تدريبية حول تحفيز وتنشيط وتقوية الذاك

MENAFN - Khaberni) خبرني - نفّذت عمادة شؤون الطلبة / مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين وبالتعاون مع كلية الأعمال في جامعة عمان العربية ورشة تدريبية بعنــوان " تحفيز وتنشيط وتقوية الذاكرة "، قدمها السيد خالد العشوش أحد خريجي كلية الأعمال - تخصص إدارة الأعمال في جامعة عمان العربية.

وجاء تنفيذ هذه الورشة كواحدة من الدورات والورش التدريبية التي ينفذها مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين وبالتعاون مع الكليات الأكاديمية في الجامعة ضمن محفظة مهارات الطالب والتي تؤهل الطالب إلى سوق العمل، حيث هدفت الورشة إلى تحفيز وتنشيط وتقوية الذاكرة من خلال طرق مبتكرة على ثلاثة مراحل وهي: طريق التدريب على تكرار المعلومات التي نستقبلها من البيئة المحيطة، والتدريب على تكرارها أثناء النوم، وكذلك المساعدة في عملية التعلم (كيف تدرس بطريقة صحيحة عن طريق التكرار).

وتأتي هذه المشاركات من خريجي الجامعة انطلاقاً من حرص الجامعة على التواصل مع خريجيها وامتداداً للجهود التي بذلت ‏في إعدادهم، وذلك لنقل الخبرات العملية من الطلبة الخريجين إلى طلبة الجامعة.



