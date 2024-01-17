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صيدلاني في بريطانيا يحذر القسام من خطر استلام أدوية

1/17/2024 5:23:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حذر صيدلاني يعمل في بريطانيا، كتائب الشهيد عز الدين القسام من خطر إيصال أي نوع من الأدوية القادمة الى الأسرى الصهاينة من الخارج.

وطالب الصيدلاني توصيل نصيحة الى كتائب القسام حول ما تحتويه التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في صناعة الأدوية "تكنولوجيا النانو"التي تجهز بأنظمة تتبع دقيقة جدًا.

وزاد الصيدلاني، "سواء كانت الأدوية كبسولة أو حبوب فيمكن بسهولة تجهيزها بأجهزة تتبع دقيقة جدًا لدرجة أن الشخص يمكن يبتلعها دون أن يعرف ولا يمكن الكشف عنها بأي أجهزة متاحة".


تاليا نص التحذير:


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