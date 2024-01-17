صيدلاني في بريطانيا يحذر القسام من خطر استلام أدوية

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- Khaberni) خبرني - حذر صيدلاني يعمل في بريطانيا، كتائب الشهيد عز الدين القسام من خطر إيصال أي نوع من الأدوية القادمة الى الأسرى الصهاينة من الخارج.
وطالب الصيدلاني توصيل نصيحة الى كتائب القسام حول ما تحتويه التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في صناعة الأدوية "تكنولوجيا النانو"التي تجهز بأنظمة تتبع دقيقة جدًا.
وزاد الصيدلاني، "سواء كانت الأدوية كبسولة أو حبوب فيمكن بسهولة تجهيزها بأجهزة تتبع دقيقة جدًا لدرجة أن الشخص يمكن يبتلعها دون أن يعرف ولا يمكن الكشف عنها بأي أجهزة متاحة".
تاليا نص التحذير:
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