تنويه مهم من وزارة التعليم العالي

MENAFN - Khaberni) خبرني - دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025، إلى ضرورة تزويد الوزارة بوثيقة معتمدة حسب الأصول من الجهة ذات العلاقة سارية المفعول بحيث لا يزيد عمر الوثيقة عن عامين من تاريخ بدء التقديم للمنحة 15-11-2023.

وقالت الوزارة في بيان الأربعاء، إن الوثيقة يجب أن تتضمن نتيجة الطالب في أحد امتحاني اللغة الإنجليزية (IELTS / General or Academic) أو (TOEFL iBT).

ودعت الوزارة إلى تحميل الوثيقة من خلال الرابط ، مع ضرورة إرفاق رقم الطالب المتقدم (Applicant ID Number) الذي حصل عليه عند تقديم الطلب، علما بأن الفترة المحددة لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ستنتهي الخميس 8 شباط المقبل.