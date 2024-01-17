اول أمرة أردنية عربية تستثمر بالفضاء

MENAFN - Khaberni) خبرني - أول امرأة على مستوى العالم سجلت الباحثة الأردنية الدكتورة مروة صلاح سبقاً عالمياً يختص بتطوير الذكاء الإصطناعي والعالم الإفتراضي للأبحاث العلمية.

وفي حديث إلى صحيفة «الرأي»، أكدت صلاح الباحثة المختصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني أن هذا العمل الأول من نوعه عالميا كأول مشروع يختص في علوم الفضاء ناطق باللغة العربية قائم على البحث العلمي والذكاء الإصطناعي التكويني.

المشروع وفق صلاح؛ يحمل عنوان «توطين المعرفة للإستثمار في الفضاء» وهو أول مشروع على مستوى العالم يحمل ترخيصا دوليا من وكالة الفضاء الاتحادية الروسية للمصنفات العلمية للبحث والتطوير لغايات الإستثمار وأول مشروع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأخذ إعتماد من الأمم المتحدة.

وبينت صلاح أن المشروع يحمل رقم إيداع عالمي مسجل حسب الاصول القانونية تملك له كامل حقوق الملكية الفكرية الرقمية تبلغ قيمته السوقية نصف مليار دولار أمريكي قابلة للتداول في السوق العالمي إبتداء من الأول من سبتمبر للعام 2024.

ولفتت إلى أن المشروع قائم على إنتاج مواد بانورامية رقمية مرئية بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي والعالم الإفتراضي تحاكي هذا النوع من العلوم و أصحاب الاختصاص في عدة مراحل تعليمية والمساعدة لتطوير إختصاصات قديمة وإستحداث تخصصات جديدة و تطوير المعرفة وصياغتها بإسلوب حديث يحاكي لغة العصر.

ويعتبر المشروع مساهمة فاعلة للمرأة في القطاعات الحيوية التنموية المستدامة وأنها شريك إستراتيجي في نمو المجتمعات وتطورها ضمن هذا القطاع (ركن التغيير التشاركي )، التي ستكون محركا للابتكار والإبداع، نحو إظهار كيفية التعاون بين أكثر العقول ذكاء من حيث الابتكارات العلمية والاجتماعية والفكرية في مجال الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، والفهم المشترك للمخاطر والتحديات على مستوى العالم.

المشروع الذي يشكل أول رحلة إفتراضية عبر الزمن ضمن بيئة مستدامة تحمل علامة الوسم التجاري وتكون نقطة إنطلاق إبداعية في مجال الاستثمار في سياحة الفضاء والترفيه لسوق العالمي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ناطقة باللغة العربية.

وتماشيا مع الرؤية العالمية التي تتجه نحو التحديث والإبتكار والريادة وإستشراف المستقبل في هذا المجال وإستحداث تخصصات تتناسب مع هكذا مشروعات فسيكون المشروع ريادي بالمنطقة في قيادة الابداع والإبتكار وريادة الأعمال.

كما و يحقق المشروع التناغم مع مؤشرات التعليم الإحترافي المعتمد عالميا من تفاعلية وانداماج وجذب وصولا للأبتكار والإبداع والتطوير والريادة بعيدا عن التلقين في التعليم للبحث والإستكشاف العلمي في شتى المجالات والإختصاصات.

ويعمل المشروع على تحقيق التوازن مابين العلم والمعرفة المكتسبين وإحتياجات سوق العمل ورؤية وتطلعات العالم في ريادة الإبتكار وريادة الفكر الإنساني،لجعل العالم بأكمله مدينة مستدامة ورائدة ويحقق جميع مضامين الاستدامة المعتمدة من الأمم المتحدة.

كما ويشكل هذا المشروع اللبنة الاساسية للمعرفة لأذكى مدينة بالعالم ضمن مشروع مدينة «نيوم » مدينة الحالمين في المملكة العربية السعودية.

وشارك المشروع ضمن فعاليات القمة العالمية لذكاء الإصطناعي بالرياض للعام 2020 و 2022 والقمة العالمية للأمن السيبراني للعام 2022 في النسختين في النسخة الأولى في الإمارات العربية المتحدة والنسخة الثانية في المملكة العربية السعودية وحصل على العديد من الجوائز العالمية وشراكة فاعلة ضمن أضخم المحافل الدولية ذات الاختصاص.