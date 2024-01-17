مستمر مع منتخب الأرجنتين.. صورة تنهي الجدل حول مستقبل ليونيل سكالوني مع التانغو

انتابت جماهير منتخب الأرجنتين، حالة من الاطمئنان، بعد ظهور ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا، وتأكد استمرار الأول على رأس القيادة الفنية للتانغو، بعدما كان يحيط الغموض بمستقبله خلال الأشهر الماضية.

والتقط الثنائي صورة خلال الساعات الماضية، ونشرها كلاوديو تابيا، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عليها: "غرينغو (كنية المدرب الأرجنتيني)، من الجيد رؤيتك".

وكانت حالة من القلق سادت الأجواء في الأرجنتين نوفمبر الماضي، بعد التصريحات المفاجئة التي أطلقها سكالوني عقب الانتصار التاريخي على البرازيل بهدف نظيف في ملعب (ماراكانا) في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وقال سكالوني آنذاك: "الآن، حان موعد أمر مهما كنت أريد القيام به، إيقاف الكرة، علي أن أفكر، هناك أمور كثيرة يجب أن أفكر بها حالياً، هؤلاء اللاعبين قدموا لي الكثير، وكذلك كل أعضاء الطاقم الفني، وأحتاج لأفكر".

وتابع: "أحتاج لأفكر مليًا فيما سأفعل، هذا ليس وداعًا ولا أي شيء، ولكني أحتاج للتفكير لأن سقف التوقعات عالي للغاية، والاستمرار صعب للغاية".

وساهمت هذه التصريحات في حالة من الجدل والتكهنات في الأسابيع التالية، في الوقت الذي أجمعت فيه وسائل الإعلام على أن حالة الضيق لدى سكالوني سببها الأول العلاقة مع الاتحاد الأرجنتيني ورئيسه، إلا أن الصورة التي نشرت بالأمس أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن العلاقة قوية بين سكالوني وتابيا، وأنه باستثناء أي مفاجأة قد تطفو على السطح، فإن بطل العالم مع راقصي التانغو مستمر على مقعد المدير الفني على الأقل حتى موعد بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة صيف هذا العام.

وذكرت وسائل إعلام في الأرجنتين، عقب فوز ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم 2023، أن ليونيل سكالوني سيظل مدربًا للأرجنتين حتى نهاية كوبا أمريكا الصيف المقبل على الأقل، حيث سيدافع منتخب التانغو عن لقبه.

وجاءت هذه التأكيدات بعد اجتماع كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مع ليونيل سكالوني، لمناقشة برنامج المباريات الودية المقبلة للمنتخب في الصين، قبل بطولة كوبا أمريكا التي ستقام من 20 يونيو وحتى 14 يوليو في الولايات المتحدة.

وقال جاستون إيدول الصحفي الرياضي في محطة "TYC" الأرجنتينية في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي: "سيبقى ليونيل سكالوني في منتخب الأرجنتين وسيقوده حتى كوبا أمريكا، بالتأكيد سيتم تأكيد ذلك رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتولى ليونيل سكالوني البالغ عمره 45 عامًا تدريب منتخب الأرجنتين في 2018، وقاده إلى لقب كوبا أمريكا في 2021، أول لقب كبير لها منذ مونديال 1986، كما حقق لقبها العالمي الثالث في قطر العام التالي".





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