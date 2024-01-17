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مرسوم أميري كويتي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم

1/17/2024 5:22:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم، الأربعاء، بصدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم.

وفيما يلي التشكيل الحكومي الجديد:

1- الشيخ فهد اليوسف نائبا لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزير للداخلية بالوكالة.

2- د. عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.

3 عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة .

4. د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة

5. فراس سعود المالك الصباح وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء بالوكالة

6. د. أنور علي عبد الله المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

7 د. سالم فلاح مبارك الحجرف وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الاسكان

8. داود سليمان عبد الرسول معرفي وزير دولة لشئون مجلس الأمة ووزير دولة لشئون الشباب ووزير دولة لشئون الاتصالات.

9 د. عادل محمد عبد الله العدواني وزيراً للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي

10 عبد الله حمد عبد الله الجوعان وزيراً للتجارة والصناعة

11. عبد الله علي عبد الله اليحيا وزيرا للخارجية

12 فيصل سعيد نافل الغريب وزيراً للعدل وزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية.

13. د. نورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشئون البلدية.

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