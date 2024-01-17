مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تشارك في اجتماع مراكز الابتكار الغذائي على هامش دافوس

شاركت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في اجتماع مراكز الابتكار الغذائي، الذي عقد ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، بحضور سعادة سعيد العطر الأمين العام المساعد لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

وتأتي مشاركة المؤسسة في اجتماع مراكز الابتكار الغذائي امتداداً لشراكة طويلة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث وقع الجانبان ضمن فعاليات منتدى دافوس في مايو 2022 اتفاق تعاون لتأسيس "المنصة العالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي"، للمساهمة في تسريع وتوسيع نطاق الابتكار في مجال التحول الغذائي نحو خيارات مستقبلية مستدامة أكثر كفاءة، وتحسين آليات إنتاج الغذاء حول العالم، كما جعل الاتفاق من دبي المقر الدولي لانعقاد الاجتماع السنوي لمراكز الابتكار الغذائي، إضافة إلى الاجتماع الأول لشبكة مبتكري الغذاء في عام 2024.

وقال سعادة سعيد العطر، إن مؤسسة”مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، تعمل منذ إطلاقها في العام 2015، على تنفيذ برامج في عشرات البلدان لتوفير شبكة أمان غذائي مستدام للفئات الأقل حظاً، ودعم الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وخاصة في المجال الإنساني.

وأضاف :" مشاركة المؤسسة في اجتماع مراكز الابتكار الغذائي، تأتي في سياق جهودنا لترسيخ تعاوننا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وجميع المعنيين بتطوير النظم الغذائية ومكافحة الجوع في العالم، انطلاقاً من قناعاتنا بأن هذه اللقاءات تمنح الجميع الفرصة لتبادل الخبرات والأفكار للوصول معاً إلى رؤى مشتركة حول أفضل الحلول لتعزيز الإنتاج المستدام للغذاء، وحماية الشرائح الضعيفة من مخاطر انعدام الأمن الغذائي".

وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي الدولي المشترك في مجال الغذاء، وتبادل الخبرات لتطوير المنظومات المحلية لإنتاج الأغذية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية والعالمية لتحقيق وتعزيز الأمن الغذائي، بما يسهّل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وخاصة الهدف الثاني المتمثل بالقضاء على الجوع.

واستعرض الاجتماع تصميم مستقبل مستدام لإنتاج الغذاء باستخدام التكنولوجيا، مع توظيف التقنيات الذكية للتوسع في الزراعة العضوية والعمودية والمائية، من أجل تعزيز النظم الغذائية المستدامة والقادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

كما ناقش الاجتماع توسيع وتسريع نطاق الابتكارات والاستثمارات في النظم الغذائية والزراعية، وتوفير الحلول التمويلية للارتقاء بالإنتاج الغذائي، وتعزيز جاهزية قطاع الأمن الغذائي لأية متغيرات في المستقبل والمساهمة في إحداث التحولات الإيجابية المنشودة للقطاع عالمياً.

وتضم مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني ضمن خمسة محاور رئيسية، هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، بما يدعم العمل الإنساني المؤسسي، ويحقق استدامته ويوسع أثره الإيجابي، ويكرّس ثقافة الأمل في المنطقة والعالم ويسهم في تحقيق التنمية المنشودة لمستقبل أفضل.

يذكر أن حجم إنفاق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بلغ 1.4 مليار درهم خلال عام 2022 استفاد منها 102 مليون شخص في 100 دولة حول العالم.

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