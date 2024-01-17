40 % زيادة في شحنات «ستراتا» لعملائها العالميين 2023

حقّقت شركة ستراتا للتصنيع، إحدى شركات مبادلة للاستثمار، والمزوّد الرائد لتصنيع المواد المركبة المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، زيادة تفوق 40% في مجموع الشحنات التي تم توريدها خلال العام 2023م لعملائها العالميين في قطاع الطيران والصناعات المتقدمة، قياساً مع عدد الشحنات المنجزة في العام 2022م.

وورّدت ستراتا لعملائها حول العالم من شركات صناعة الطيران (بوينج، إيرباص، ليوناردو فينميكانيكا، بيلاتوس)، 773 شحنة احتوت على 7,880 قطعة من مختلف حزم الأعمال.

وعلى مدار 13 عاماً مضت؛ منذ عام 2010 وهو بداية عهد ستراتا في توريد أجزاء هياكل الطائرات انطلاقاً من مدينة العين بدولة الإمارات، تم تسليم 5,902 شحنة شملت 83,236 قطعة، وهي أجزاء ضمن هياكل مختلف أنواع الطائرات تحمل علامة «صنعت بفخر في الإمارات»، لصالح عملاء عالميين من كبرى شركات صناعة الطيران في العالم.

وتعمل ستراتا على ترسيخ مكانة مرموقة لأبوظبي ودولة الإمارات من خلال 30 خط إنتاج لديها حتى الآن، وقد حققت بها مساهمات بارزة ومؤثرة في مشهد صناعة الطيران عالمياً، واليوم؛ هناك طائرة من كل 10 طائرات حول العالم تُحلّق بأجزاء مصنوعة من قبل ستراتا في مدينة العين بدولة الإمارات.

وأكد إسماعيل علي عبدالله رئيس وحدة المجمّعات الاستراتيجية، قطاع الاستثمار في الإمارات بمبادلة، العضو المنتدب لشركة ستراتا للتصنيع، أن رؤية القيادة الرشيدة ودعمها لمسيرة التحول في دولة الإمارات وأبوظبي على وجه الخصوص، وإطلاق وتبنّي المبادرات والاستراتيجيات النوعية من أجل نموذج عالمي لافت في التنويع الاقتصادي، هي حافزنا المستدام لتحقيق الإنجازات التي تُعزز رؤية أبوظبي 2030 وتدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

وأضاف أن ستراتا مُلتزمة بدفع وتوسيع آفاق صناعة الطيران عالمياً، من منطلق سعيها الدؤوب نحو الابتكار والدخول في مجالات التصنيع المتقدم، وكذلك مواكبة أحدث المستجدات التصنيعية والتنافسية على المستوى العالمي، وهو ما يبرهن على النجاح المُحقق في إطار نهج الإبداع والتقدم المستمر، ويؤكد كذلك على قوة وقيمة التأثير الإماراتي في المشهد التنافسي العالمي، وفي صناعة الطيران تحديداً.

ثقة



وتابع إسماعيل علي عبد الله: إن مسيرة ستراتا التصنيعية تعد بمثابة رحلة مُفعمة بالتحدي والإصرار والإنجازات، ومكلّلة بالابتكار والالتزام والتفاني لتحقيق التميز في أدق التفاصيل، ومن هذا المنطلق فقد تمكنت ستراتا من كسب ثقة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران، وقد وصلت إلى مرتبة متقدمة في هذا الخصوص، ما يؤهلها للمساهمة بشكل راسخ في صناعة حاضر ومستقبل قطاع الطيران العالمي، وقطاعات أخرى عديدة تحت مظلة التصنيع المتقدم.

وأشار العضو المنتدب لشركة ستراتا للتصنيع، إلى سلسلة من النجاحات المُحققة على مدار السنوات الماضية في ستراتا، والتي سطّرتها الكوادر الإماراتية من الطاقات والكفاءات الواعدة في مجال صناعة الطيران والصناعات المتقدمة، الذين يشكلون اليوم النسبة الأكبر من فريق «ستراتا» بمختلف التخصصات والمجالات، بواقع 65% نسبة التوطين عموماً، ومنهم 87% من المواطنات، وذلك ما يعكس حرص ستراتا على تجسيد أبلغ صور التوازن بين الجنسين، ومنح المرأة المساحة الأفضل للعمل والإبداع في بيئة غير تقليدية (قطاع التصنيع) جنباً إلى جنب شقيقها الرجل.



وقال: «حريصون في ستراتا على ترسيخ نهج المعرفة والابتكار، وتمكين الكوادر الوطنية لتولي زمام التصنيع والإنتاج، ففي كل ما نجسّده على أرض الواقع، نحن نهدف إلى ترجمة رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء اقتصاد إماراتي متنوع ومستدام، وتحقيق الاستثمار الأمثل بقدرات أبناء الوطن، انسجاماً مع رؤية وقناعة دولة الإمارات، وتوافقاً مع نهجها ومكانتها على سلم التنافسية الاقتصادية والمعرفية، وحرصاً على استشراف الأفضل ضمن مستقبل نسعى إليه ولا ننتظره».

جودة



وتحرص ستراتا على تصنيع منتجات تلبي المعايير الصارمة والاحتياجات الدقيقة للعملاء العالميين، حيث تعمل بكل ثقة على تحقيق تلك المتطلبات بأعلى معايير الجودة العالمية بفضل الإمكانيات النوعية من الكوادر البشرية والوسائل التقنية وما تتمتع به منشأة التصنيع الحديثة في مدينة العين. ومن أبرز المنتجات التي تُصنّعها ستراتا لعملائها العالميين: الأسطح الخارجية لرفارف الأجنحة والجنيحات وأجزاء تخفيف الرفع لطائرات A330، والرفارف الداخلية للأجنحة والأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات 900 - A350، والأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات A350-1000، وأضلاع المثبت العمودي والأفقي لذيل طائرات B777/777X، وأضلاع المثبّت العمودي لذيل طائرة B777/787، والمثبت العمودي لذيل طائرة B787، والدفات لطائرات ATR 42/72، والمثبت العمودي لطائرات ATR 42/72، والأسطح الخارجية لرفارف الأجنحة والأسطح الخارجية للبطن والرفرف الأفقي للذيل والذيل المخروطي ورفارف تثبيت المحرك ومقصورة التحكم وألواح الأرضية الداخلية لطائرات PC 24، إضافة إلى ألواح الأرضية الداخلية لطائرات PC 12.

وخلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت ستراتا تكريس موقعها كمساهم أساسي في سلاسل القيمة المضافة العالمية في قطاع صناعة الطيران على مستوى العالم، وتمكنت من كسب ثقة كُبرى شركات صناعة الطائرات في العالم، مثل «بوينغ» و«إيرباص» وغيرها، حيث لعبت الكوادر الوطنية العاملة في الشركة دوراً في تعزيز مكانة «ستراتا» كشريك موثوق وقادر على المنافسة من خلال الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية وجداول التسليم المتفق عليها مع عملائها من تلك الشركات.

الكوادر الوطنية

وأظهرت ستراتا التزاماً نحو رعاية المواهب وتنمية ودعم الكوادر الإماراتية، حيث أتاحت لهم التأهيل والتمكين ضمن برنامج تدريب فنيي هياكل الطائرات، في إطار مبادرة وطنية تستهدف استقطاب وتأهيل المواطنين والمواطنات وصقل مهاراتهم وإمكانياتهم، تحت مظلة برنامج تدريبي متكامل انطلق في العام 2010 بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين. وحرصت ستراتا بشكل لافت على تعزيز الفائدة ونقل المعرفة من خلال الاستثمار في تدريب المهندسين والفنيين لديها، وتشجيع وتطوير الكوادر الوطنية لتحقيق أعلى معايير التميّز في صناعة الطيران، من منطلق جني الاستفادة المُثلى من شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية التي تقود مسيرة صناعة الطيران وترسم مستقبل الصناعات المتقدمة.

الجدير بالذكر أن شركة ستراتا للتصنيع قد أُنشأت في عام 2009 برؤية أن تصبح من الشركات الريادية في تأسيس مجالات مستحدثة من الصناعات المتقدمة، لتحقيق فوائد ومكاسب مستدامة، وذلك في سياق مهمتها الاستراتيجية بأن تكون من الروّاد في تطوير قطاعات التصنيع المتقدمة لإمارة أبوظبي، من خلال الاستفادة من الشراكات العالمية والتقنيات المبتكرة والتميّز التشغيلي، حيث تقوم ستراتا بإنتاج أجزاء هياكل الطائرات الأساسية والثانوية من المواد المركبة المتقدمة، وفقاً لتصاميم المنتجات التي توفرها شركات صناعة الطائرات العالمية.

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