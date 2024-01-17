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4 نجوم ضحية موزمبيق.. تغييرات طارئة على تشكيل منتخب مصر أمام غانا

1/17/2024 5:22:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على إجراء تغييرات اضطرارية على تشكيل الفراعنة، في المباراة المقبلة أمام غانا، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقرر إقامتها غداً الخميس، على ملعب فيليكس بواني، بكوت ديفوار.

وجاء قرار روي فيتوريا بعد الضربة التي تلقاها منتخب مصر بوقوعه في فخ التعادل أمام موزمبيق في الجولة الأولى، عقب الإفلات من هزيمة فاضحة، بالمقارنة بين تاريخ الفراعنة العريق ببطولة إفريقيا، مع منتخب موزمبيق المتواضع.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن روي فيتوريا يدرس الدفع بكل من أحمد فتوح على حساب محمد حمدي بالجبهة اليسرى، وعمر كمال بدل من محمد هاني، بالجبهة اليمنى.

وفي نفس الوقت، يدرس روي فيتوريا الدفع بعمر مرموش بدل من محمود تريزيجيه بمركز الجناح الأيسر، وسيتمثل التغيير الرابع في اللعب بمروان عطية على حساب محمد النني في وسط الملعب.

ومن المقرر أن يحسم روي فيتوريا قراره النهائي بشأن التغييرات الأربعة، خلال المران الأخير لمنتخب مصر قبل مباراة غانا، المقرر له مساء اليوم الأربعاء.

واشتعلت المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر وموزمبيق والرأس الأخضر وغانا، بعد نتائج الجولة الأولى التي شهدت تعادل مصر مع موزمبيق 2/2، وفوز الرأس الأخضر على غانا 1/2.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

. الرأس الأخضر - 3 نقاط
. موزمبيق - نقطة
. مصر - نقطة
. غانا - بدون نقاط

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مع غانا، مساء الخميس 17 يناير 2024، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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