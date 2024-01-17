العبار: انتهينا من تصميم برج «دبي كريك» وتفاصيل جديدة ستعلن قريباً

أشاد رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبعد نظره، مؤكداً بأنه لا يجد الكلمات الكافية التي توفي حق سموه.

وكشف مؤسس شركة إعمار العقارية، خلال تحدثه في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي أقيم في دبي اليوم، أن الشركة انتهت حالياً من إعادة تصميم برج خور دبي «دبي كريك»، مشيراً إلى أن تفاصيل جديدة سيتم إعلانها قريباً.

وكانت إعمار قد أعلنت مؤخراً أنه من المقرر أن يبدأ بناء البرج في العام 2024، ما يمثل علامة فارقة في تطويره.

وأعرب العبار عن إعجابه العميق بالاقتصاد التنافسي المتقدم للإمارات وبيئتها الاستثمارية المستقرة. وعزا هذه الإنجازات الرائعة إلى القيادة الحكيمة للبلاد.

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