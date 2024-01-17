«باصي لصلاح» تعود.. الشائعات تضرب معسكر منتخب مصر ومرموش يبرئ قائد الفراعنة

جاءت نتيجة تعادل منتخب مصر مع نظيره موزمبيق، لتفتح الباب أمام وسائل الإعلام حول العالم، لنشر أخبار عن معسكر منتخب الفراعنة، بعضها ليس صحيحاً، استغلالاً لحالة الصمت التي تسيطر على بعثة أبناء النيل في كوت ديفوار، بسبب الانتقادات الجماهيرية الحادة، التي وجهت للاعبين والجهاز الفني وكذلك مسؤولي اتحاد الكرة المصري، بعد صدمة نتيجة مباراة الجولة الأولى.

وكان منتخب مصر تعادل أمام موزمبيق (2/2) بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وأفلت الفراعنة من هزيمة مؤكدة أمام منتخب متواضع، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الفراعنة عقب العودة إلى تقنية الفيديو، في اللحظات الأخيرة من المباراة، عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم موزمبيق 1/2، وحولها محمد صلاح إلى هدف، كان بمثابة النجاة لمنتخب بلاده، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.

وفتحت الجماهير المصرية النار على لاعبي الفراعنة، ووجهت لهم انتقادات حادة، خاصة إنها تمني النفس بلقب إفريقي ثامن، بعد أن غابت الكأس الذهبية عن أرض الفراعنة منذ 14 عامًا، علماً بأن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي في عدد الفوز بالنجمة الإفريقية بواقع 7 ألقاب.

وخرجت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية التي تخص المنتخب المصري، وسط حالة من الصمت التزمت بها البعثة في كوت ديفوار لحين تحسن النتائج، تمثلت أولها في اقتراب النجم المصري محمد صلاح من إعلان اعتزاله الدولي، وربطه للقرار بفشل الفراعنة في التتويج بلقب إفريقيا خلال هذه النسخة، التي تمثل المشاركة الرابعة له بقميص منتخب بلاده.

وجاءت الشائعة الثانية متمثلة في غضب محمد صلاح من زميله عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، بسبب عدم قيام الأخير بتمرير الكرة له خلال المباريات، لتعيد إلى الذاكرة مقولة "باصي لصلاح"، التي ارتبطت إعلامياً بنجم ليفربول مع منتخب مصر خلال السنوات الماضية خلال، وتعني أن اللاعبين مطالبون بالتمرير لصلاح في الملعب، كونه النجم الأول داخل صفوف الفراعنة.

ولكن هذه المرة، لم يقف مرموش مكتوف الأيدي، وخرج سريعاً ليرد على هذه الأنباء، حيث قال عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "محمد صلاح ليس مجرد زميل، إنه مثل أعلى لي، وكذلك الثنائي البرازيلي رونالدو ورونالدينهو".

وتابع مرموش: "محمد صلاح ساعدني كثيراً، ولا يغضب حين أسدد على المرمى دون التمرير له كما يتردد".

وأكد عمر مرموش، أنه سيقاتل مع زملائه لتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا 2023 وإعادتها من جديد لأحضان الفراعنة، مؤكداً أن علاقته جيدة بالبرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، مصرحاً: "يساعدني كثيراً في إيجاد الحلول التكتيكية، وتسهيل الفرص لي من أجل تسجيل الأهداف".

وأشار عمر مرموش إلى أن خروجه من الدوري المصري وهو لاعب مغمور ساعده كثيراً على بدء رحلته الاحترافية بكل قوة، لأنه لم يشعر بأي ضغوط، وتابع: "أحلم بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا وتسجيل 20 أو 25 هدفاً في الموسم، وأسعى للانتقال مستقبلاً إلى الدوري الإنجليزي".

وتمنى مرموش اللعب مع الجيل الذهبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبوتريكة ووائل جمعة، حيث قال: "هذا الجيل كان يملك روحًا قتالية".

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