علامة HONOR تعلن عن الإطلاق المرتقب لهاتف HONOR Magic V2

أعلنت HONOR، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التقنيات المتطورة، اليوم عن اقتراب إطلاق هاتف HONOR Magic V2 القابل للطي في الإمارات. يتميز هذا الهاتف الرائد القابل للطي بتصميم أنيق وسمك نحيف وبطارية بمواصفات تقنية رائدة وشاشة تفاعلية ثورية وتجربة مستخدم غامرة. يعتبر HONOR Magic V2

شهادة على تفاني HONOR في تحقيق رسالتها المتمثلة في تطوير تكنولوجيا الهواتف القابلة للطي حتى تتحقق لها السيادة في منافستها مع الهواتف الذكية التقليدية.

قبل الإطلاق الرسمي، أطلقت HONOR برنامج روّاد Vالمستقبل الرائع بهدف جمع رؤى قيمة من أوائل مستخدمي التكنولوجيا القابلة للطي. كشفت النتائج الرئيسية للبرنامج أن 90% من المشاركين منفتحون على التغيير إلى هاتف ذكي قابل للطي، و89% يعطون الأولوية للتصميم الرفيع وخفيف الوزن، و65% راضون للغاية عن أداء عمر البطارية، وقد استبدل 88% من المشاركين أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهاتف HONOR Magic V2.

حقق البرنامج نجاحا كبيرا وتلقى ردود فعل رائعة من المشاركين. وبعد اختتام المسابقة، فاز الطيار الإماراتي بدير الحمادي، حيث حصل على رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى MWC 2024 في برشلونة، إسبانيا، مع HONOR. تتيح له هذه الفرصة الحصرية الحصول على رؤى مباشرة حول الابتكارات التكنولوجية القادمة لشركة HONOR.

تصميم فائق الخفة والنحافة

بوزن يبلغ 229 غراماً فقط وبسمك لا يتخطى 9.9 ملليمترات أثناء طيه، يُتوَّج هاتف HONOR Magic V2 بلقب الأخف والأنحف والأكثر تطوراً في فئة الهواتف القابلة للطي. ويُعزى هذا الإنجاز غير المسبوق إلى التحسين المتقن على مستوى الهيكل والاختيار الأمثل للمواد المستخدمة في تصنيع الهاتف.

بالإضافة إلى عامل الخفة والنحافة، يتميز هاتف HONOR Magic V2 بمفصلة تيتانيوم خفيفة الوزن هي الأولى والأقوى من نوعها في فئة الهواتف القابلة للطي. ولإضفاء مزيد من القوة والمتانة لآلية المفصلة، تم تطعيم هيكلها بفولاذ جديد مسجل الملكية لعلامة HONOR. حصل HONOR Magic V2 أيضاً على شهادة المتانة من علامة SGS الرائدة في مجال الاختبارات والفحوصات وإصدار الشهادات، بفضل قدرة المفصلة على تحمل أكثر من 400,000 طية، مما يضمن عمراً يصل إلى عشر سنوات.







بطارية مزدوجة نحيفة تقدم أداءً من الفئة الأولى

يأتي HONOR Magic V2 مزوداً ببطارية مزدوجة مصنوعة من السيلكون والكربون هي الأنحف في هذه الفئة، إذ تأتي بمتوسط سمك 2.72 مم فقط، ومدعمة بتكنولوجيا شحن ثورية تعمل عند جهد منخفض. يمكن لهذه البطارية المبتكرة توفير طاقة أكبر عند الجهد نفسه مقارنة ببطاريات الجرافيت التقليدية. وبفضل سعة البطارية الكبيرة والتي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة ودعمها لتقنية الشحن السريع HONOR SuperCharge بقوة 66 واط، يضمن هاتف HONOR Magic V2 بقاء المستخدمين متصلين لمدة أطول وإعادة شحن البطارية إلى كامل سعتها في زمن شحن قصير للغاية.

يتضح التزام HONOR بالاستدامة من خلال خيار الظهر المصنوع من الجلد النباتي للنسخة السوداء، مما يوفر للمستخدمين اختياراً صديقاً للبيئة مع عدم التفريط في الأناقة.

شاشة بتقنيات ثورية تضع الإنسان في المقام الأول

يسحر HONOR Magic V2 مستخدميه بشاشة OLED LTPO قابلة للطي تدعم أكثر من 1.07 مليار لون، وتوفر تجربة بصرية غامرة مع دقة ألوان استثنائية. وبفضل تقنية التعتيم (PWM Dimming) بتردد 3840 هرتز التي تنفرد بها HONOR، يتمتع المستخدمون بتجربة مشاهدة مريحة للعين حتى مع جلسات الاستخدام المطولة.

واستمراراً في التزام HONOR بتقديم تقنية تركز على صحة المستخدمين، زودت الهاتف بميزات متقدمة مثل ميزة التعتيم الديناميكي، والتي تمكِّن الشاشة من محاكاة إيقاعات الضوء الطبيعية وبالتالي تقليل إجهاد العين. وكذلك ميزة السطوع التكيفي، والتي تسمح للشاشة بمعايرة الإضاءة الصادرة منها وفق ظروف الإضاءة الخارجية ومدة استخدام الشاشة تلقائياً بما يضمن الراحة المثالية لعينيك.

هذا بالإضافة إلى ميزة العرض الليلي بناءً على الساعة البيولوجية (Circadian Night) التي تعمل على ضبط لون الشاشة والانتقال تدريجياً إلى ألوان أكثر دفئاً بطريقة تعاقبية تحاكي تعاقب الليل والنهار. وبناءً على الاختبارات المعملية، تساعد هذه الميزة على زيادة مستويات الميلاتونين، مما يساعد المستخدمين على الحصول على نوم أطول وبجودة أفضل.

كاميرات ذات قدرات فائقة لتصوير أفضل لحظات يومك

يتميز هاتف HONOR Magic V2 بنظام كاميرا ثلاثية، يتكون من كاميرا عريضة (أساسية) بدقة 50 ميغابكسل (بفتحة عدسة 1.9) وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل (بفتحة عدسة 2.0) وكاميرا تليفوتو بدقة 20 ميغابكسل، مما يسمح للمستخدمين بإنتاج صور عالية الجودة بفضل إمكانات استشعار الضوء الفائقة. تدعم الكاميرا الأمامية المزدوجة بدقة 16 ميغابكسل (بفتحة عدسة 2.2) أوضاع تصوير متنوعة تمكِّن المبدعين من إنتاج محتوى جذاب بمنتهى السهولة.

نظام تشغيل سلس وآمن

يعمل HONOR Magic V2 بنظام MagicOS 7.2 القائم على Android 13، مما يوفر تجربة استخدام سلسة تلبي مختلف سيناريوهات الاستخدام، كالتواصل الاجتماعي والترفيه والبحث عن المعلومات والعمل والسفر. ولحماية خصوصية المستخدم وأمانه، يقدم HONOR Magic V2 ميزة المساحة الموازية (Parallel Space) الجديدة كلياً والتي تسمح للمستخدم بعزل تطبيقات العمل عن التطبيقات الشخصية.

ما قدمته HONOR في هاتفها Magic V2 هو شهادة على التزامها الراسخ بدفع حدود الابتكار التكنولوجي والتميز الهندسي، وهو وعد منها بتقديم تجربة هاتف ذكي منقطعة النظير للمستخدمين.

الألوان والأسعار والتوفر

سيتوفر هاتف HONOR Magic V2 في مجموعة من الألوان الأنيقة: الأسود والأرجواني ، مع نسخة خاصة باللون الأسود ذات ظهر من الجلد النباتي. بداية من 2 فبراير، سيتوفر هاتف HONOR Magic V2 للطلب المسبق في الإمارات بسعر رائع وهدايا مجانية.







