قائمة «لينكدإن» السنوية للوظائف الأسرع نمواً في الإمارات

كشفت قائمة «لينكدإن» السنوية عن الوظائف الأسرع نمواً في الإمارات والتي تضم أسرع 15 وظيفة نمواً خلال الخمسة أعوام الماضية وأبرز التوجهات التي تشكل مستقبل العمل.

سواء أكانت هذه الوظائف في القطاع المالي أم الفرص المتنامية في قطاع الصحة فإن قائمة لينكدإن تكشف عن توجهات القوى العاملة والمهارات المطلوبة للتطور الوظيفي. وتوفر هذه القائمة نصائح مهمة لجميع المهنيين لتحقيق التطور الوظيفي والاستعداد للوظائف المستقبلية.

وتتضمن القائمة الوظائف التالية:

1.

أخصائي عقارات: العقارات السكنية، العقارات، العقارات الاستثمارية

2.

اختصاصي شراكات: الشراكات الاستراتيجية، تطوير الأعمال، التسويق عبر الإنترنت

3.

استشاري رهن عقاري: التمويل العقاري، رهن العقارات السكنية، المعاملات البنكية

4.

مستشار العملاء الخاص: المعاملات البنكية التجارية، الائتمان، الاستشارات المالية.

5.

مدير تنمية الشركات: استراتيجيات النمو، growth hacking، تحسين محركات البحث.

6.

مهندس نماذج معلومات البناء: (BIM Navisworks، Revit، الرسم المعماري).

7.

مندوب مبيعات: البيع عبر الهاتف، تحديد العملاء المحتملين، البيع من شركة إلى شركة.

8.

مسؤول بنكي: المعاملات البنكية التجارية، الخدمات المصرفية الاستثمارية، الخدمات المصرفية التجارية.

9.

مطور الواجهة الخلفية: تطوير واجهة الويب الخلفية، microservices، REST APIs

10.

مطور الواجهة الأمامية: React, Redux, React Native

11.

مسؤول ضرائب: الاستشارات الضريبية، ضرائب القيمة المضافة، ضرائب الشركات.

12.

مدقق مالي: المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، التدقيق المالي، المراجعة المال.

13.

مصمم ثلاثي الأبعاد: التصميم ثلاثي الأبعاد، Autodesk 3ds Max، texture mapping

14.

المدير التنفيذي للتسويق: التسويق عبر الإنترنت، استراتيجيات التسويق، التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

15.

مصمم منتجات: Wireframing، التصميم التفاعلي، تصميم النماذج الأولية.

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