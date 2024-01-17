مطار دبي الدولي الأكبر عالمياً في السعة المقعدية

تربع مطار دبي الدولي على قائمة أكبر المطارات العالمية في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية المجدولة خلال شهر يناير الجاري وذلك للمرة الأولى في تاريخه متجاوزا مطار أتلانتا هارتسفيلد- جاكسون الدولي، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

ووفقاً لبيانات المؤسسة، بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على رحلات الطيران عبر مطار دبي الدولي خلال يناير الجاري أكثر من 5.033 ملايين مقعد مجدول، ليأتي في المركز الأول عالميا مرتفعا 3 مراكز في قائمة أكبر المطارات مقارنة مع مستويات 2019.

وكشفت البيانات أن مطار دبي الدولي تجاوز للمرة الأولى مطار أتلانتا هارتسفيلد- جاكسون الدولي الذي سجل 4.723 ملايين مقعد مجدول وهو أقل بنحو 309.7 آلاف مقعد مقارنة مع مطار دبي الدولي، وهو الامر الذي جاء بدعم من توسع الناقلات الوطنية واستقطاب شركات طيران جديده، ونشاط الحركة السياحية والتجاري والاقتصادية في دبي.

وأظهرت البيانات أنه وللشهر الثالث منذ منتصف العام الماضي بات حجم السعة المقعدية على الرحلات في مطار دبي الدولي يتخطى حاجز الـ5 ملايين شهرياً، في وقت يواصل فيه (المطار) تسجيل معدلات نمو قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة مع تشغيل المزيد من شركات الطيران لرحلاتها من وإلى المطار.

وبحسب البيانات حل مطار طوكيو الدولي «هانيدا» في المركز الثالث عالمياً من حيث السعة المقعدية الإجمالية بـ 4.58 ملايين مقعد، يليه مطار جوانزو الدولي بنحو 4.05 ملايين مقعد مجدول ثم مطار هيثرو في لندن في المركز الخامس بـ 4.02 ملايين مقعد ثم مطار دالاس فورت ورث في المركز السادس بـ 3.92 ملايين مقعد.



وأظهرت البيانات أن مطار شنغهاي بودونغ الدولي حل في المركز السابع من حيث أكبر المطارات العالمية في اجمالي حجم السعة المقعدية بـ 3.89 ملايين مقعد مجدول، ثم جاء مطار «دنفر» في المركز الثامن مسجلاً 3.788 ملايين مقعد. أما مطار «استنبول» الذي جاء في المركز التاسع سجل 3.783 ملايين مقعد ثم جاء مطار بكيين بـ 3.779 ملايين مقعد مجدول.

ويأتي تصدر مطار دبي للمطارات العالمية على الرغم من اعتماده الأساسي على الرحلات الدولية في حين أن المطارات الأخرى تعتمد على الرحلات الدولية والمحلية وهو الأمر الذي يعكس حجم الإنجاز الذي وصل اليه مطار دبي للمرة الأولى.

الرحلات الدولية



أما على صعيد الرحلات الدولية واصل مطار دبي الدولي، الاحتفاظ بمركزه الأول في العالم، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال يناير الجاري 2023.

وحل مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني، تلاه مطار سيؤول الكوري ثم مطار سنغافورة في المركز الرابع، ومطار استنبول ثم مطار أمستردام الهولندي.

وتمثل السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران، مؤشراً على حركة السفر الجوي في المطارات، والتي تعتمد عليها المطارات في معرفة حجم الأعمال باتجاه نقطة معينة في العالم. وتضع شركات الطيران جداول لرحلاتها الجوية بين محطاتها ومطار دبي الدولي مقدماً كل شهر.

وتوقعت مؤسسة مطارات دبي استمرار انتعاش حركة المسافرين خلال العام الجاري بدعم من توسع الناقلات الوطنية واستقطاب شركات طيران جديده وزيادة التدفقات السياحية.

وتواصل مطارات دبي تعاونها الحثيث مع الجهات المعنية لتعزيز تجربة المسافرين في المستقبل، انطلاقاً من مكانة دبي بصفتها أبرز الوجهات من حيث معدل إنفاق الزوار الدوليين، بإجمالي 29.4 مليار دولار، فضلاً عن مكانتها بين أكثر الوجهات اعتماداً على الحلول التقنية المتطورة.

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