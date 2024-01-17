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الذباب والغبار يستنفران الشرطة والطوارئ في بلدة ألمانية

1/17/2024 5:14:37 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أدى مزيج من الغبار والذباب على كاشف دخان إلى إطلاق عملية من جانب فرقة الإطفاء في بلدة إنيبيتال بغرب ألمانيا يوم الثلاثاء.

وانطلق نظام إنذار الحريق في متحف إنيبيتال الصناعي حوالي الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء، حسبما أعلنت فرقة الإطفاء. ومع ذلك، عندما وصلت خدمات الطوارئ إلى المتحف، أدركت سريعا أنه لم يكن هناك حريق على الإطلاق.

وجاء في بيان صادر عن فرقة الإطفاء: "انتهت عملية فرقة الإطفاء من المركز الرئيسي ووحدة من فرقة الإطفاء المتطوعة بسرعة".

ويمكن أن يؤدي الغبار والذباب المتبقي في كاشفات الدخان في بعض الأحيان إلى تشغيل المستشعر.

وقال موظف في خدمة الإطفاء: "يمكنك تنظيفه باستخدام منفضة الغبار أو المكنسة الكهربائية. هذا يمنع الإنذارات الكاذبة".

وبعد حوالي 45 دقيقة، وقع حادث مماثل في مبنى سكني في البلدة نفسها. وهناك، تم تشغيل إنذار الدخان بسبب خلل فني.

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