كائنات حية دقيقة على الوجه تسبب التجاعيد

MENAFN - Khaberni) خبرني - ربط باحثون بين ميكروبيوم الجلد وعلامات الشيخوخة؛ مثل التجاعيد وصحة الجلد بشكل عام، ما يفتح آفاقاً جديدة لفهم آثار الشيخوخة في الجلد، وربما التخفيف منها، وفق «نيويورك بوست».

وتبين من دراسة حديثة وجود صلة محتملة بين نوع الكائنات الحية الدقيقة على الوجه وكيفية تقدم السن، ومن ذلك ظهور التجاعيد. وقال كبير الباحثين سي جين سونغ، مدير البحوث في مركز ابتكار الميكروبيوم: «لقد أظهرت الدراسات السابقة أن أنواع الميكروبات على بشرتنا تتغير بشكل يمكن التنبؤ به إلى حد ما مع تقدم العمر.

إن بشرتنا تتغير أيضاً من الناحية الفسيولوجية مع تقدم العمر. على سبيل المثال، نكتسب التجاعيد وتصبح بشرتنا أكثر جفافاً ولكن هناك اختلافاً في الشكل الذي يبدو عليه هذا الأمر لدى الأفراد، وربما لاحظت أن هناك بعض الأشخاص لديهم بشرة أصغر أو أكبر سناً من كثيرين آخرين في نفس عمرهم».