إدراج اصدارين من سندات الكهرباء الوطنية في بورصة عمّان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت بورصة عمّان، اليوم الاربعاء، تعميماً تضمن إدراج الاصدارين ( 18 و 19) من سندات شركة الكهرباء الوطنية في بورصة عمّان، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس.
ووفقاً للتعميم، فان (الإصدار 18 ) بلغت قيمته 100 مليون دينار و(الإصدار 19 ) بلغت قيمته 50 مليون دينار.
وكان البنك المركزي أعلن نتائج مزاد الاصدارين في آب الماضي، على أن يكون تاريخ استحقاق ( الإصدار 18 ) في 28 آب 2026، و (الإصدار 19 ) في 30 آب 2028.
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