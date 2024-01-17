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إدراج اصدارين من سندات الكهرباء الوطنية في بورصة عمّان

1/17/2024 5:13:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت بورصة عمّان، اليوم الاربعاء، تعميماً تضمن إدراج الاصدارين ( 18 و 19) من سندات شركة الكهرباء الوطنية في بورصة عمّان، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس.


ووفقاً للتعميم، فان (الإصدار 18 ) بلغت قيمته 100 مليون دينار و(الإصدار 19 ) بلغت قيمته 50 مليون دينار.


وكان البنك المركزي أعلن نتائج مزاد الاصدارين في آب الماضي، على أن يكون تاريخ استحقاق ( الإصدار 18 ) في 28 آب 2026، و (الإصدار 19 ) في 30 آب 2028.





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