إدراج اصدارين من سندات الكهرباء الوطنية في بورصة عمّان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت بورصة عمّان، اليوم الاربعاء، تعميماً تضمن إدراج الاصدارين ( 18 و 19) من سندات شركة الكهرباء الوطنية في بورصة عمّان، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس.



ووفقاً للتعميم، فان (الإصدار 18 ) بلغت قيمته 100 مليون دينار و(الإصدار 19 ) بلغت قيمته 50 مليون دينار.



وكان البنك المركزي أعلن نتائج مزاد الاصدارين في آب الماضي، على أن يكون تاريخ استحقاق ( الإصدار 18 ) في 28 آب 2026، و (الإصدار 19 ) في 30 آب 2028.







