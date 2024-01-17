فرصة للاقتناء .. انخفاض دينارين على سعر الليرة الذهبية في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News)انخفض سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية بمقدار دينارين بعد انخفاض سعر غرام الذهب بمقدار 30 قرشًا في الأردن اليوم الأربعاء.



حيث وصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات إلى 335 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 295 دينارًا، وفقًا لما أفاد به أمين عام النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب.



وبين ديب أن انخفاض سعر غرام الذهب اليوم بمقدار 30 قرشًا ناتج عن بيانات التضخم الأمريكية وأخبار السيطرة عليه وتوقعات تأثير أسعار الفائدة على الدولار.



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلباً اليوم عند 41.2 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.5 دينارا للشراء منهم .