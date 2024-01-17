الأردن يجهز فرصاً استثمارية واعدة بالاعتماد على قواعد وممكنات متينة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جهز الأردن فرصاً استثمارية واعدة بقطاعات اقتصادية عديدة، في مسعى لاستقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال، ليقدّم نفسه كواحد من أكثر بيئات الأعمال والاستثمار جاذبية وتمكيناً بين دول المنطقة، وضمن منظومة ترتكز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.ويتكئ الأردن بالاستثمار على قواعد ومقومات متينة، في مقدمتها قيادة حكيمة وأمن واستقرار سياسي ونقدي ومالي وموقع استراتيجي واقتصاد حر وسهولة الوصول للأسواق العالمية، من خلال اتفاقيات تجارية متعددة وقوى بشرية متعلمة ومؤهلة وشبكة اتصالات متطورة، علاوة على فرص زاخرة بمختلف القطاعات.



وعكف الأردن خلال الفترة القصيرة الماضية على هندسة منظومة الاستثمار لديه ليكون قادراً على منافسة المحيطين، من خلال تطويع كل الأدوات التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال باعتبارها ركناً أساسياً باستقطاب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.



ويدعم مساعي الأردن في استقطاب الاستثمارات، تشريعات عصرية وحديثة تم إنجازها لتسهيل رحلة المستثمر بالمملكة، في مقدمتها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي وسّع صلاحيات وزارة الاستثمار ووضح المرتكزات والسياسات العامة للحكومة في العملية الاستثمارية، وقدم دعماً ملحوظاً للمستثمر، لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على استقطاب الاستثمار.

كما أنجز الأردن قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز وتمكين البيئة الاستثمارية، ما يسهم في تبسيط الإجراءات والسير في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويزخر الأردن بفرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية كبيرة، تتوزع على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والسياحة العلاجية والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والألبسة والمنسوجات والزراعة والخدمات اللوجستية والكيماويات والأسمدة.

وأكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، حرص المملكة على استقطاب المزيد من الاستثمارات لا سيما العربية، وتوفير سبل الدعم لتمكينها، مشيرة إلى أهم الإصلاحات التي تم اتخاذها لتجويد بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة، لا سيما إقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويجري العمل الآن على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار.

وأشارت السقاف إلى أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، ما أسهم برفع حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خلال 9 أشهر من العام الماضي 2023، بنسبة 34% ليصل لنحو 879 مليون دينار، مقارنة مع 657 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2022.

وقالت إن القانون أجاز إنشاء الصناديق الاستثمارية فتم تسجيل أول صندوق استثماري كأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة، من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 100 مليون دينار، مملوك بالكامل للبنوك الأردنية، مبينة أن الحكومة تقدم من خلال وزارة الاستثمار الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واستقطابها، بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والتنافسية العالية، ما يساعد على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، والتي سيكون لها أثر مباشر في نمو الاقتصاد الوطني ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة.

وحول الفرص الاستثمارية التي أطلقتها الوزارة، بينت السقاف أن وزارة الاستثمار أطلقت منصة (invest) لمواكبة السياسة الاستثمارية العامة وكأداة من أدوات الترويج للأعوام 2023-2026، التي تستهدف التركيز على قطاعات واعدة وأسواق محددة بهدف زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة 2033.

وقالت إن المنصة تتضمن 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً، ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، وبحجم استثمار يبلغ 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرّف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعاً.

وأضافت أن المنصة تمكّن المستثمر من التعرّف على العديد من المعلومات التي يحتاجها أثناء رحلته الاستثمارية في المملكة، كالتعرف على الإطار التشريعي للاستثمار والخطوات الأساسية لتسجيل وترخيص المشاريع بشكل إلكتروني، وحزمة الإعفاءات والامتيازات التي تمنح للنشاط الاقتصادي.

وبيّنت أن القطاعات تتوزع على الزراعة والأمن الغذائي، الصناعات الكيماوية، الصناعات الإبداعية، التعليم، الطاقة، النمو الأخضر، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، المياه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت أنه بهدف تقديم الخدمات المثلى للمستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال واختصار الوقت والجهد، تم الانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية، فتم أتمتة 95 خدمة تقدمها الوزارة في المرحلة الأولى من مشروع الأتمتة، مشيرة إلى أن المرحلة اللاحقة ستشمل أتمتة الخدمات المرتبطة بالجهات والمرجعيات الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار.

من جانبها، أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المنصة الإلكترونية للفرص الاستثمارية للثروات المعدنية والبترول والصخر الزيتي المتوفرة بالمملكة

( gov) والتي تتميز بالربط البيني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث يمكن للمستثمرين حالياً التقدم بطلب للاستثمار إلكترونياً.

وتعرض المنصة الفرص الاستثمارية المتاحة في الثروات المعدنية ( البازلت والسيليكا والجبص والدياتومايت والكاولين والدولوميت والفلدسبار) بالإضافة إلى البترول والصخر الزيتي.