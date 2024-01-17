الاحتلال ومستعمروه يقتحمون مدرسة غرب أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- اقتحم جيش الاحتلال
ومستعمروه، اليوم الأربعاء، مدرسة في تجمع عرب المليحات بطريق المعرجات شمال غرب أريحا.
وأفاد المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات للوكالة الرسمية، بأن قوات الجيش وعددا من المستعمرين اقتحموا "مدرسة عرب الكعابنة الأساسية" في منطقة المعرجات، وفحصوا هويات المعلمين، ما أثار حالة من الرعب والفزع في صفوف الطلبة.
وأضاف، أن جنود الاحتلال حاولوا
اقتحام مدرسة شلال العوجا شمال المدينة، لإنزال العلم الفلسطيني، ولكن إدارة المدرسة تصدت لهم، ومنعت دخولهم.
MENAFN17012024000205011050ID1107731939
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.