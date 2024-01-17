الاحتلال ومستعمروه يقتحمون مدرسة غرب أريحا

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN- اقتحم جيش الاحتلالومستعمروه، اليوم الأربعاء، مدرسة في تجمع عرب المليحات بطريق المعرجات شمال غرب أريحا.

وأفاد المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات للوكالة الرسمية، بأن قوات الجيش وعددا من المستعمرين اقتحموا "مدرسة عرب الكعابنة الأساسية" في منطقة المعرجات، وفحصوا هويات المعلمين، ما أثار حالة من الرعب والفزع في صفوف الطلبة.

وأضاف، أن جنود الاحتلال حاولوا

اقتحام مدرسة شلال العوجا شمال المدينة، لإنزال العلم الفلسطيني، ولكن إدارة المدرسة تصدت لهم، ومنعت دخولهم.