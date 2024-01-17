كاف يحذر الحكام من التلاعب بنتائج مباريات كأس أفريقيا

MENAFN - Amman Net) عقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اجتماعا خاصا لحكام كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا بساحل العاج بشأن النزاهة، وتم تحذير الحكام خلاله من خطر التلاعب بنتائج المباريات.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الثلاثاء، تم توعية 68 حكمًا وحكمًا مساعدًا وحكام الفيديو حول هذا الموضوع، لضمان اللعب النظيف خلال البطولة القارية، قبل المباراة الافتتاحية التي جمعت بين ساحل العاج وغينيا بيساو في ملعب الحسن واتارا في إبيمبي، السبت الماضي.

وقال رئيس لجنة التحكيم والتكنولوجيا، ديزيري نومانديز دوي "الحكام المشاركون في هذه النسخة يعتبرون الأفضل في القارة، ومن المهم التأكد من فهمهم القضايا في أكبر حدث في القارة، قيم النزاهة ضرورية للحفاظ على جمال اللعبة، حتى مع التدريب الميداني الاستثنائي".

وترأس الاجتماع، فيليكس ماجاني، مدير الشؤون القانونية في كاف، والذي أوضح أهمية احترام النزاهة في كرة القدم، محذرا الحكام من مخاطر التلاعب بالمباريات والعواقب القانونية للمشاركة في مثل هذه الأنشطة.

وقال، ماجاني للحكام إن "كاف كثف محاربته للتلاعب في المباريات، مع التركيز بشكل خاص على احترام قيم النزاهة، كان هدفنا هو تذكير حكام المباراة بعدم التنازل عن هذه القيم طوال المنافسة".

وأضاف "بصفته المسؤول عن المباراة، فإن الحكم هو الهدف الرئيسي للمتلاعبين في المباراة، الذين يحاولون عرض جميع أنواع المكافآت للحصول على نتيجة لصالحهم، نحن سعداء بالتبادلات والحماس الذي شارك به الحكام بنشاط في الجلسة".