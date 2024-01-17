محلي يستضيف التميمي مؤسسة مشروع نانو سويت

(MENAFN
- Amman Net) استضافت فقرة " محلي" ضمن برنامج "طلة صبح " هذا الأسبوع ناريمان التميمي مؤسسة مشروع نانو سويت : حلويات غربية منزلية من مواد طبيعية .
بدأت التميمي مشروع نانو سويت عام ٢٠٢٠ هو عبارة عن مشروع منزلي اون لاين للحلويات الغربية وخصوصاً تشيز كيك المخبوز ويعتمد فيه على صوصات الفواكه الطازجة المصنوعة بالمنزل بالإضافة للكيك الخالي من المحسنات والكوكيز
أوضحت التميمي في اللقاء أهمية المشاريع المنزلية لتعزيز النشاط الاقتصادي للمرأة, وتشجيع ودعم الصناعات والمنتجات المحلية , لتصبح المنتج الأساسي وليس البديل لمنتجات المقاطعة، للوصول لمرحلة الاستغناء عن المنتج المقاطع واستبدالها بالمنتجات المحلية.
محلي راديو البلد
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