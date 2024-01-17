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محلي يستضيف التميمي مؤسسة مشروع نانو سويت

1/17/2024 5:13:07 AM

(MENAFN- Amman Net) استضافت فقرة " محلي" ضمن برنامج "طلة صبح " هذا الأسبوع ناريمان التميمي مؤسسة مشروع نانو سويت : حلويات غربية منزلية من مواد طبيعية .

بدأت التميمي مشروع نانو سويت عام ٢٠٢٠ هو عبارة عن مشروع منزلي اون لاين للحلويات الغربية وخصوصاً تشيز كيك المخبوز ويعتمد فيه على صوصات الفواكه الطازجة المصنوعة بالمنزل بالإضافة للكيك الخالي من المحسنات والكوكيز

أوضحت التميمي في اللقاء أهمية المشاريع المنزلية لتعزيز النشاط الاقتصادي للمرأة, وتشجيع ودعم الصناعات والمنتجات المحلية , لتصبح المنتج الأساسي وليس البديل لمنتجات المقاطعة، للوصول لمرحلة الاستغناء عن المنتج المقاطع واستبدالها بالمنتجات المحلية.

محلي راديو البلد

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