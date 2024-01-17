Wednesday, 17 January 2024 02:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مياه اليرموك تعلن وقف الضخ عن مناطق في 4 محافظات لمدة 48 ساعة

1/17/2024 5:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مياه اليرموك عن توقف الضخ من محطة الزعتري ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 2024/1/21 ولمدة 48 ساعة لغايات إجراء أعمال الصيانة للخطوط الناقلة مما يستدعي إيقاف الضخ للمناطق التي تتزود من محطة الزعتري.


وتقدم الشركة اعتذارها لمشتركيها الذين سيتأثرون بهذا التوقف حيث ستتأثر في محافظة إربد مناطق (هام وجحفية وحوفا والمزار ووادي الجرون وحي الظهر وحبكا وزوبيا).


وفي لواء بني عبيد ستتأثر مناطق (إيدون، منطقة قصر العوادين، عالية، قرن الجاموس، الحجوي الشمالي، كتم، أم الشرايط، ظهر الخربة، الحصن، مخيم الشهيد عزمي المفتي).


أما في محافظة عجلون ستتأثر مناطق (بلاص والسفينة ومناطق الصفاء وثغرة زبيد وعصيم وصنعار والمرجم وبئر الدالية والطالبية وسامتا وعفنا وسيكون هناك تأخير بالدور على مناطق صخرة وعبين).


فيما ستتأثر في محافظة جرش مناطق (شمال جرش وقفقفا وأم الزيتون وجبا وقريع).


أما في محافظة المفرق ستتأثر مناطق (قضاء السرحان، قصبة المفرق، ثغرة الجب، إسكان الجامعة، قضاء رحاب، قضاء المنشية، أم النعام الغربية والشرقية ورجم سبع، الزعتري ومنشية السلطة والفواعرة بالإضافة للمستشفى العسكري وجامعة آل البيت وحوشا).


وفي لواء البادية الشمالية ستتأثر مناطق (بلدة البستانة، بلدة زملة الأمير غازي، بلدة الصالحية، بلدة أم الجمال.


وتؤكد الشركة استئناف برنامج التوزيع كالمعتاد حال الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

MENAFN17012024000208011052ID1107731936

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث