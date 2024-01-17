مياه اليرموك تعلن وقف الضخ عن مناطق في 4 محافظات لمدة 48 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مياه اليرموك عن توقف الضخ من محطة الزعتري ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 2024/1/21 ولمدة 48 ساعة لغايات إجراء أعمال الصيانة للخطوط الناقلة مما يستدعي إيقاف الضخ للمناطق التي تتزود من محطة الزعتري.



وتقدم الشركة اعتذارها لمشتركيها الذين سيتأثرون بهذا التوقف حيث ستتأثر في محافظة إربد مناطق (هام وجحفية وحوفا والمزار ووادي الجرون وحي الظهر وحبكا وزوبيا).



وفي لواء بني عبيد ستتأثر مناطق (إيدون، منطقة قصر العوادين، عالية، قرن الجاموس، الحجوي الشمالي، كتم، أم الشرايط، ظهر الخربة، الحصن، مخيم الشهيد عزمي المفتي).



أما في محافظة عجلون ستتأثر مناطق (بلاص والسفينة ومناطق الصفاء وثغرة زبيد وعصيم وصنعار والمرجم وبئر الدالية والطالبية وسامتا وعفنا وسيكون هناك تأخير بالدور على مناطق صخرة وعبين).



فيما ستتأثر في محافظة جرش مناطق (شمال جرش وقفقفا وأم الزيتون وجبا وقريع).



أما في محافظة المفرق ستتأثر مناطق (قضاء السرحان، قصبة المفرق، ثغرة الجب، إسكان الجامعة، قضاء رحاب، قضاء المنشية، أم النعام الغربية والشرقية ورجم سبع، الزعتري ومنشية السلطة والفواعرة بالإضافة للمستشفى العسكري وجامعة آل البيت وحوشا).



وفي لواء البادية الشمالية ستتأثر مناطق (بلدة البستانة، بلدة زملة الأمير غازي، بلدة الصالحية، بلدة أم الجمال.



وتؤكد الشركة استئناف برنامج التوزيع كالمعتاد حال الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.