صحة غزة: 24448 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الماضي، إلى 24448 شهيدا و61504 مصابين.
وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة بحق عائلات في القطاع راح ضحيتها 163 شهيدا و350 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.
وبينت أنه ما زال "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
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