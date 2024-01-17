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صحة غزة: 24448 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي

1/17/2024 5:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الماضي، إلى 24448 شهيدا و61504 مصابين.


وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة بحق عائلات في القطاع راح ضحيتها 163 شهيدا و350 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.

وبينت أنه ما زال "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".


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