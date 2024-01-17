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بالفيديو صراخ واعتداء... شاهدوا ما حصل على متن طائرة هندية

1/17/2024 5:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لقيام مسافر على متن طائرة، بالإعتداء على الطيّار، بعدما أعلن الأخير عن تأخّر الرحلة بسبب الضباب الكثيف.

وبدأت مضيفات الطائرة بالصراخ بعد الواقعة، التي حصلت على متن طائرة هنديّة، بينما عمل أحد الركاب على إعادة المسافر إلى مقعده.

لبنان 24

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