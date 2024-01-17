بينهم 40 عاملا من غزة .. الاحتلال يعتقل 84 فلسطينيا من الضفة

MENAFN - Al Wakeel News)اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 84 فلسطينيا من الضفة، بينهم 40 عاملا من قطاع غزة.



فمن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا وهم: الطفل محمود عبد الله العالم (16 عاما)، ومحمد أحمد أبو جبر (20 عاما)، وأنس أيوب عبيد (28 عاما)، وحسين عثمان أبو حمد (40 عاما)، من مخيم الجلزون شمالا، ومحمد علاء حجير، وميسم خالد ثلجي مصلح، وأيمن فرحات من قرية يبرود، شمال شرق رام الله، وصلاح وفيق صالح بزار (47 عاما) من قرية بيتللو غربا، والمعلمة بدرية أحمد من منزلها في حي البالوع في مدينة البيرة، والطالب في جامعة بيرزيت، الأسير المحرر محمد ماهر فقهاء من بلدة بيتونيا غربا، والمواطن الفلسطيني محمد ساري حمايل من قرية كفر مالك عند حاجز طيار قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.



ومن قلقيلية، اعتقل الاحتلال ستة شبان من حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وهم: عثمان داود، ومحمد خليل عويصي، والشقيقان عمران وزياد جمال عويصي، وياسر عويصي، ونجله إبراهيم، إضافة إلى 40 عاملا من قطاع غزة من عدة أحياء في المدينة.



ومن الخليل، اعتقلت كلا من: عز الدين حمدي العويوي، وأحمد أيوب إسحق الجمل، وأشرف أنور القاضي من مدينة الخليل، وفادي العمور من بلدة يطا جنوبا، ومحمد علي زيدات، وعلي أحمد عايش زيادات، وعبد الناصر علي زيادات، وفادي يوسف زيادات من بلدة بني نعيم شرق الخليل، والشاب محمد أبو سنينة، ومحمد محمود فوزي عمرو من بلدة دورا.



ومن القدس، اعتقلت الشاب نعمان أبو سنينة من حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.



ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد عصام قفيني (25 عاما) من مدخل ضاحية ذنابة شرق طولكرم، والأسير المحرر نمر مفيد المسكاوي (44 عاما) من منزله في عزبة الطياح شرق المدينة، ومحمد رائد عبده من منزله في الحي الجنوبي من المدينة.



ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال مدير مؤسسة إبداع الدهيشة خالد صيفي (65 عاما)، والشين إياس حسين شاهين، وعماد وعبد الله مزهر من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، والشاب موفق نزيه بداونة من منطقة الجداول في مدينة بيت جالا غربا.



ومن أريحا، اعتقلت 3 فلسطينيين من مخيم عين السلطان، بينهم شقيقان أحدهما مصاب، وهم: المصاب شمس الحصين، وشقيقه صلاح الحصين، والشاب كريم حمدان.



وفا