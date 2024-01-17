تعرف على أسباب عدم تماثل الجروح للشفاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الرابطة المهنية لأطباء الأمراض الجلدية بألمانيا إن عدم تماثل الجروح للشفاء له أسباب عدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.وأوضحت الرابطة الألمانية أن الأسباب البسيطة لعدم تماثل الجروح للشفاء تكمن في الاحتكاك مع الملابس، والتعرض لأشعة الشمس والخدش والصدمات.



وقد يرجع عدم تماثل الجروح للشفاء إلى أسباب خطيرة مثل داء السكري والأمراض، التي تؤثر بالسلب على سريان الدم مثل قصور الأوردة الدموية، وكذلك الأمراض، التي تُضعف جهاز المناعة كأمراض المناعة الذاتية.



استشارة الطبيب

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في الحالات التالية:

- عدم تماثل الجرح للشفاء لمدة تزيد عن 8 أسابيع، حيث يكون الجرح حينئذ مزمناً.

- أن يكون سبب الجرح حيواناً (خطر كبير للإصابة بالعدوى).

- نزيف الجرح بغزارة ولا يمكن وقف النزيف.

- دخول تراب إلى الجرح ولا يمكن إزالته.

- أن يكون الجرح نابضاً أو أحمر أو متقيحاً أو مؤلماً.

- أن يكون الجرح كبيراً أو عميقاً.

- لا توجد حماية تطعيمية ضد التيتانوس.

- أن يكون الجرح بالقرب من العينين.

- المعاناة من الحمى.

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