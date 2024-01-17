الأوقاف الفلسطينية: فتح باب التسجيل لموسم الحج الأحد المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الأربعاء، فتح باب التسجيل لموسم الحج الحالي 2024 مـ / 1445 هـ، في جميع المحافظات الشمالية، باستثناء مدينتي القدس والخليل.
وأوضح البكري، في بيان صحفي، أن التسجيل سيكون اعتبارا من الأحد المقبل، الموافق 21/1 /2024، ولغاية يوم الأربعاء، الموافق 31/1/2024.
وأشار إلى أنه بناءً على تعليمات وزارة الحج في المملكة العربية السعودية بضرورة إتمام كل الترتيبات الخاصة بإجراءات التسجيل للحج بوقت مبكر، قامت وزارة الأوقاف بتوقيع بروتوكول الحج لهذا العام، وإنجاز كل الترتيبات المتعلقة بموسم الحج.
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