الأوقاف الفلسطينية: فتح باب التسجيل لموسم الحج الأحد المقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الأربعاء، فتح باب التسجيل لموسم الحج الحالي 2024 مـ / 1445 هـ، في جميع المحافظات الشمالية، باستثناء مدينتي القدس والخليل.



وأوضح البكري، في بيان صحفي، أن التسجيل سيكون اعتبارا من الأحد المقبل، الموافق 21/1 /2024، ولغاية يوم الأربعاء، الموافق 31/1/2024.



وأشار إلى أنه بناءً على تعليمات وزارة الحج في المملكة العربية السعودية بضرورة إتمام كل الترتيبات الخاصة بإجراءات التسجيل للحج بوقت مبكر، قامت وزارة الأوقاف بتوقيع بروتوكول الحج لهذا العام، وإنجاز كل الترتيبات المتعلقة بموسم الحج.

