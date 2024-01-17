بلدية إربد تُنظم عمل جامعي النفايات لغايات التدوير في المدينة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت بلدية اربد الكبرى والجمعية التعاونية لتدوير النفايات وجمعية اربد للتوعية وحماية البيئة، اتفاقية خاصة تهدف تنظيم عمل جامعي المواد القابلة للتدوير "النباشين" في المدينة بدعم وتمويل من منظمة GIZ.



وقال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي خلال مراسم التوقيع إن هذه الاتفاقية جاءت نتاج قيمة الشراكة التي تؤمن بها البلدية مؤكداً حرص البلدية على توسيع هذه القاعدة وإنشاء شراكات واسعة مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية، لأن الشراكة الحقيقية هي مفتاح إقامة المشاريع الهامة في المدينة وسر كبير من أسرار النجاح.

وأضاف أن تنظيم عمل جامعي النفايات والمواد القابلة للتدوير يتطلب جهداً استثنائياً من الجمعية التي ستشرف على هذا العمل، مشيراً بذات الوقت بأن هذا الطريق لن يكون سهلاً ولا معبداً بالورود، وأن البلدية ستقدم كل العون لإنجاح هذه الفكرة على أرض الواقع.

وأكد أن بلدية اربد الكبرى تعد سباقة بين جميع بلديات المملكة في طرح وتنفيذ هذه الفكرة وتطمح ليشكل عملها نواةً حقيقية وقاعدة صلبة لجميع البلديات في الأردن.