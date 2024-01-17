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دراسة: المياه المعبأة لا تمنع تكوّن حصوات الكلى

1/17/2024 5:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصلت دراسة جديدة في جامعة كاليفورنيا إلى أن المياه المعبأة، التي يتم تسويقها على أنها مياه قلوية، من غير المرجح أن تساعد الذين يعانون من حصوات الكلى المتكررة في الوقاية.
واختبر الباحثون 5 منتجات مختلفة من المياه القلوية المعبأة، وعلى الرغم من أن جميعها تحتوي على "بي إتش" Ph أعلى من مياه الصنبور، فإنها تحتوي على مقدار بسيط من العناصر القلوية، لا يفيد المعرضين لخطر حصوات الكلى.


وبحسب "هيلث داي"، أشار الباحثون إلى مصادر أخرى توفر العناصر القلوية المطلوبة للوقاية من تكرار حصى الكلى، مثل: عصير البرتقال الذي يوفر الكوب منه الاحتياجات المطلوبة يومياً.


كذلك يوفر مسحوق البيكنج صودا، القابل للذوبان في الماء، العناصر القلوية المطلوبة، لكن يوجد حذر من احتواء هذا المنتج على مقدار من الصوديوم أكثر مما ينبغي .


ويعتقد الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد من لديهم خطر تكرار الإصابة بحصى الكلى على اختيار المشروبات المناسبة.

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