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الهلال الاحمر الفلسطيني: 4 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم طولكرم

1/17/2024 5:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال، استهدف حارة التمام في مخيم طولكرم.


وقال شهود عيان من داخل المخيم، إن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من الشبان في حارة التمام داخل المخيم، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين بجروح خطيرة.


وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت جثامين أربعة شهداء من داخل مخيم طولكرم جراء قصف إسرائيلي، إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.


وكانت قوات الاحتلال قد منعت مركبات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى المخيم لنقل المصابين من المكان المستهدف.


وحاصرت قوات الاحتلال مكان القصف وانتشرت الدوريات الراجلة في محيطه.


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