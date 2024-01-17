رويترز : رئيس وزراء العراق يلغي اجتماعا مع وزير الخارجية الايراني

رويترز : رئيس وزراء العراق يلغي اجتماعا مع وزير الخارجية الايراني
التاريخ
1/17/2024 5:12:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مصدر لوكالة رويترز اليوم الأربعاء إن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ألغى اجتماعا كان مقررا مع وزير الخارجية الإيراني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا .
وذكر المصدر ان ذلك جاء احتجاجا على الضربات الصاروخية الإيرانية على مدينة أربيل الواقعة في منطقة كردستان العراق.
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