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رويترز : رئيس وزراء العراق يلغي اجتماعا مع وزير الخارجية الايراني

1/17/2024 5:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مصدر لوكالة رويترز اليوم الأربعاء إن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ألغى اجتماعا كان مقررا مع وزير الخارجية الإيراني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا .

وذكر المصدر ان ذلك جاء احتجاجا على الضربات الصاروخية الإيرانية على مدينة أربيل الواقعة في منطقة كردستان العراق.


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