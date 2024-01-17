مسؤول في الناتو: الحلف يعتزم مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع الجوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب أمين عام الناتو ميرتشا جيوانا، خلال جلسة لجنة الحلف العسكرية، إن الناتو سيقرر خلال قمته في صيف 2024 مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع الجماعي وخاصة الدفاع الجوي.
وأضاف: "في قمة الحلف هذا العام في واشنطن، سنمضي قدما لتعزيز دفاعنا وأمننا الجماعي من خلال القيام بما هو ضروري لحماية شعوبنا والنظام الدولي القائم على القواعد. سنعزز دفاعنا الجماعي، وخاصة نظام الدفاع الجوي لدينا، وسنعزز دعمنا لأوكرانيا".
RT
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