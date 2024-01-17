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مسؤول في الناتو: الحلف يعتزم مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع الجوي

1/17/2024 5:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب أمين عام الناتو ميرتشا جيوانا، خلال جلسة لجنة الحلف العسكرية، إن الناتو سيقرر خلال قمته في صيف 2024 مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع الجماعي وخاصة الدفاع الجوي.


وأضاف: "في قمة الحلف هذا العام في واشنطن، سنمضي قدما لتعزيز دفاعنا وأمننا الجماعي من خلال القيام بما هو ضروري لحماية شعوبنا والنظام الدولي القائم على القواعد. سنعزز دفاعنا الجماعي، وخاصة نظام الدفاع الجوي لدينا، وسنعزز دعمنا لأوكرانيا".

RT

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