Wednesday, 17 January 2024 02:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخيرية الأردنية الهاشمية تختتم المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية كنف 2

1/17/2024 5:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية "كنف 2" الذي نفذته العام الماضي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.


وشمل المشروع، وفق بيان صدر عن الهيئة اليوم الأربعاء، توزيع الكسوة الشتوية على الأسر الأردنية الأكثر احتياجا واللاجئين السوريين والفلسطينيين في المحافظات الأردنية، استفاد منها 34160 شخصا، حيث جرى توزيع قسائم شرائية، ومنح المستفيدين حرية الاختيار في التسوق ما كان له أثر إيجابي على الأفراد وأسرهم.


وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إن مشروع كنف 2023 أحد مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة الموسمية التي يسعى دوما لتنفيذها لما لها من أثر إيجابي على الأسر والأفراد لتمكينها من تأمين احتياجاتها الشتوية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها.


من جهته، أكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف الشمري أن مشروع كنف المعني بتأمين الكسوة الشتوية يعد ضمن حزمة المشاريع الإغاثية المقدمة في الأردن، والتي تستهدف أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمعات المضيفة ضمن خطط معدة مسبقا ودراسات ميدانية شملت المحافظات الأردنية كافة.


ويعد مشروع كنف 2023 ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها الهيئة سنويا، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة للسنة الخامسة على التوالي، بهدف تخفيف معاناة اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

MENAFN17012024000208011052ID1107731923

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث