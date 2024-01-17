إعادة تشكيل مجلس البحث العلمي ولجنة الملكية الفكرية في اليرموك - أسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس جامعة اليرموك، برئاسة الدكتور إسلام مسّاد- رئيس الجامعة، الموافقة في جلسته التي عُقدت مؤخرًا، على إعادة تشكيل مجلس البحث العلمي في الجامعة على النحو التالي:



أ.د. محمد عبد الهادي الزبيدي/ عميد البحث العلمي والدراسات العليا/ رئيسًا

أ.د. إدريس فالح المومني/ كلية العلوم/ عضوًا

أ.د. نضال كمال الشريفين/ كلية العلوم التربوية/عضوًا

أ.د. قاسم أحمد الردايدة/ كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب/ عضوًا

أ.د. أمجد صبحي الفاهوم/ كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية/ عضوًا

أ.د. ميرفت مصباح الصوص/ كلية الصيدلة/ عضوًا

أ.د. ديمة أحمد درادكة/ كلية الأعمال/ عضوًا

منار محمود ملكاوي/ رئيس قسم البحث العلمي- عمادة البحث العملي والدراسات العليا/ أمينًا للسر

وفي السياق ذاته، قرر رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد إعادة تشكيل لجنة الملكية الفكرية في الجامعة على النحو التالي:

أ.د. محمد عبد الهادي الزبيدي/ عميد البحث العلمي والدراسات العليا/ رئيسًا

أ.د. عبد المنعم محمد رواشدة/ رئيس قسم نقل التكنولوجيا – عمادة البحث العلمي والدراسات العليا/ أمينًا للسر

أ.د. بهاء الدين محمد الطراد/ كلية العلوم/ عضوًا

د. زيد محمد تيسير البطاينة/ كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية/ عضوًا

د. غيناء إسماعيل أبو ذياب/ كلية الصيدلة/ عضوًا

د. خالد خريسات/ مدير عام شركة منصة دمج الأكاديميا بالصناعة/ عضوًا

د. سائد الشوبكي/ مديرية حماية الملكية الصناعية - وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ عضوًا