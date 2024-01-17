خبراء أمميون: إسرائيل حولت الغذاء إلى أسلحة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 17 كانون الثاني (بترا)- قال عدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة " إن كل شخص في غزة يعاني الآن من الجوع، وربع السكان يتضورون جوعا ويكافحون من أجل العثور على الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وإن المجاعة وشيكة".

واضافوا في بيان مشترك "لا تتلقى النساء الحوامل التغذية والرعاية الصحية الكافية، ما يعرض حياتهن للخطر، كما أن جميع الأطفال دون سن الخامسة، والبالغ عددهم 335 ألف طفل، معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد مع استمرار خطر المجاعة.

وشدد البيان على أن جيلا كاملا أصبح الآن معرضًا لخطر الإصابة بالتقزم.

وتابع البيان "لا يوجد مكان آمن في غزة، ومنذ 9 تشرين الأول، أعلنت إسرائيل وفرضت "حصارا شاملا" على غزة، ما أدى إلى حرمان 2.3 مليون فلسطيني من الماء والغذاء والوقود والأدوية والإمدادات الطبية، على خلفية الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 17 عاما، والذي جعل، حتى قبل هذه الحرب، نصف سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حيث يعتمد أكثر من 80 بالمئة منهم على المساعدات الإنسانية.

وبحسب الخبراء، فإن إسرائيل تدمر وتمنع الوصول إلى المناطق الزراعية والبحر، حيث تفيد تقارير حديثة بأن القوات الإسرائيلية جرّفت نحو 22 بالمئة من الأرض الزراعية في غزة، بما فيها البساتين والصوبات الحرارية.

وقال الخبراء إن إسرائيل دمرت حوالي 70 بالمئة من أسطول الصيد في غزة، كما دمرت 60 بالمئة من المنازل الفلسطينية في القطاع، ما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على طهي أي طعام، ويتسبب في القضاء على المنازل عبر التدمير الشامل للمساكن وجعل المنطقة غير صالحة للعيش.

ووقع البيان، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم فريدة شهيد، والمقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية تلالينغ موفوكينغ، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً باولا جافيريا بيتانكور، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ريم السالم، والمقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بيدرو أروجو أغودو.

-- (بترا)

م د/ف ج

17/01/2024 07:07:43

