أميركا والعراق تبحثان تعزيز التعاون الأمني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 17 كانون الثاني (بترا)- بحث مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء أمس الثلاثاء، تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
وبحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية الإلكتروني وواشنطن بوست، التقى ساليفان السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في المنتدى الاقتصادي العالمي في مؤتمر دافوس بسويسرا.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ساليفان أجرى مع السوداني مباحثات لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وكذلك وضع حد لــــ"هجمات تشن ضد أميركيين في العراق وسوريا".
--(بترا)
ب خ/ ف ج
17/01/2024 07:00:44
MENAFN17012024000117011021ID1107731897
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