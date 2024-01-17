أميركا والعراق تبحثان تعزيز التعاون الأمني

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 17 كانون الثاني (بترا)- بحث مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء أمس الثلاثاء، تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وبحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية الإلكتروني وواشنطن بوست، التقى ساليفان السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في المنتدى الاقتصادي العالمي في مؤتمر دافوس بسويسرا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ساليفان أجرى مع السوداني مباحثات لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وكذلك وضع حد لــــ"هجمات تشن ضد أميركيين في العراق وسوريا".

--(بترا)

ب خ/ ف ج

17/01/2024 07:00:44

