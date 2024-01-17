انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 300 نقطة

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 300 نقطة
التاريخ
1/17/2024 5:09:26 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 17 كانون الثاني (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، نحو 300 نقطة فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 71 دولارا للبرميل الواحد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، الثلاثاء 231 نقطة، ليصل إلى 37361 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 28 نقطة ليصل إلى 14944 نقطة.
وانخفض مؤشر (S&P500) نحو 17 نقطة ليصل إلى 4765 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 23 ليتراجع إلى 1927 نقطة.
-- (بترا)
م د/اص/ ف ج
17/01/2024 06:52:11
MENAFN17012024000117011021ID1107731896
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