انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 300 نقطة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 17 كانون الثاني (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، نحو 300 نقطة فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 71 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، الثلاثاء 231 نقطة، ليصل إلى 37361 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 28 نقطة ليصل إلى 14944 نقطة.

وانخفض مؤشر (S&P500) نحو 17 نقطة ليصل إلى 4765 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 23 ليتراجع إلى 1927 نقطة.

-- (بترا)

م د/اص/ ف ج

17/01/2024 06:52:11

