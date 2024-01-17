الأمم المتحدة: قيمة التبرعات لغزة بلغت 690 مليون دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 17 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 690 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل نحو 58 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية العام الماضي، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.

وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.

إلى ذلك، نقلت الأمم المتحدة عن وزارة الصحة الفلسطينية، قولها إن حوالي 24285 فلسطينيا استشهدوا في غزة منذ السابع من تشرين الأول، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، عدا عن آخرين في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، فيما بلغ عدد الجرحى 61154 على الأقل.

وفي الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة، أفاد تقرير صدر عن مكتب الشؤون الانسانية بأن 344 فلسطينيا استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين من بينهم 88 طفلا، فيما أصيب 4215 فلسطينيا، من بينهم 642 طفلا بجروح مختلفة.

-- (بترا)

م د/اص/ ف ج

17/01/2024 06:51:06

