طقس بارد في أغلب المناطق اليوم ولطيف الجمعة والسبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الثاني (بترا)-تغطي سماء المملكة اليوم الأربعاء، كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.

كما يطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية بقليل، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتبقى الأجواء السبت، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 3، وفي مرتفعات الشراة 12 - 2، وفي مناطق البادية 16 - 3، وفي مناطق السهول 16 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 12، وفي البحر الميت 24 - 11، وفي خليج العقبة 25 - 12 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص/ ف ج

17/01/2024 06:48:42

