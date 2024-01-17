غزة: 4 شهداء وعشرات المصابين بغارات إسرائيلية غرب خان يونس

غزة: 4 شهداء وعشرات المصابين بغارات إسرائيلية غرب خان يونس
التاريخ
1/17/2024 5:09:07 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الثاني (بترا)- قالت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن غارات إسرائيلية على 3 منازل مأهولة بالسكان غرب خان يونس، جنوبي قطاع غزة، خلفت حتى الآن 4 شهداء وعشرات المصابين.
وأشارت إلى أن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف بشكل عنيف ومتواصل مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع مضيفة أن طيران الاحتلال قام بتنفيذ أحزمة نارية، ويشن غارات متتالية وعنيفة على منطقة بطن السمين غرب خان يونس.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
16/01/2024 22:00:00
MENAFN17012024000117011021ID1107731886
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