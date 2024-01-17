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غزة: 4 شهداء وعشرات المصابين بغارات إسرائيلية غرب خان يونس

1/17/2024 5:09:07 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- قالت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن غارات إسرائيلية على 3 منازل مأهولة بالسكان غرب خان يونس، جنوبي قطاع غزة، خلفت حتى الآن 4 شهداء وعشرات المصابين.
وأشارت إلى أن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف بشكل عنيف ومتواصل مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع مضيفة أن طيران الاحتلال قام بتنفيذ أحزمة نارية، ويشن غارات متتالية وعنيفة على منطقة بطن السمين غرب خان يونس.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
16/01/2024 22:00:00

MENAFN17012024000117011021ID1107731886

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