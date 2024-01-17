الخارجية القطرية: قطر تجري اتصالات مكثفة لانهاء الحرب في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 16 كانون الثاني (بترا)- أكدت الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء، أن الموقف القطري منذ اليوم الأول لمأساة غزة وما تبعها من تطورات خطيرة إقليميا ودوليا كان واضحا، وهو ضرورة احتواء هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، وأن التوسع الإقليمي لها يسبب المزيد من التوتر على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية مساء اليوم الثلاثاء، إن قطر عمدت منذ اليوم الأول إلى جهود الوساطة بالتواصل ليس فقط بين طرفي النزاع، ولكن مع الأطراف الإقليمية والدولية المختلفة، ولم تتوقف جهودها حتى في أحلك الأوقات، بما في ذلك ما يجري هذه الأيام، من خلال الاتصالات والزيارات والمبادرات التي قدمت لإنهاء الحرب، مشددا على أن كل التوترات الإقليمية هي فرع من أصل، وأن الأصل هو إيقاف الحرب.

وأكد الأنصاري أنه لا يمكن الحديث عن حل لكل التوترات في المنطقة إذا تجاهلنا وضع الحرب في غزة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، إن المجتمع الدولي مطالب إذا كانت لديه رغبة حقيقية في إنهاء التوترات الإقليمية في البحر الأحمر والعراق وغيرهما، بأن يتخذ قرارا واضحا للضغط لإيقاف هذه الحرب، التي تلغي إنسانية الفلسطينيين وتستهدف إنسانيتنا"، مضيفا بأنه لا يمكن التعامل مع هذه التداعيات الإقليمية بشكل منفصل ومعزول عما يحدث في غزة.

وقال إن مسألة البحر الأحمر لن تحل عسكريا أو أمنيا، بل بشكل سياسي عن طريق إيقاف الحرب في غزة، وبقية هذه التداعيات ستتراجع بناء على ذلك، لكن إذا لم يحدث ذلك واستمرت آلة الحرب الإسرائيلية في طحن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة فلن ينجم عن ذلك إلا المزيد من التداعيات الإقليمية".

وحول جهود الوساطة القطرية لإيقاف آلة الحرب الإسرائيلية في غزة، أوضح الأنصاري، أن الجهود مستمرة حاليا بالتنسيق مع جميع الأطراف.

وفيما يتعلق بالمساعدات القطرية، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية أن هناك تنسيقا كاملا مع مصر ومنظمات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وأنه في ظل الوضع الأمني في غزة وممارسات الاحتلال تستمر الصعوبات التي تواجه دخول هذه المساعدات.

--(بترا)

ب ع/ع ط

16/01/2024 21:58:30