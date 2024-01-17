فوزان للنقع ودي لاسال ببطولة الناشئات بالكرة الطائرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- انطلقت اليوم الثلاثاء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، منافسات بطولة الناشئات للكرة الطائرة.

وتمكن فريق النقع من الفوز على فريق التعاون بنتيجة 3-0، وبذات النتيجة فاز فريق دي لاسال على فريق مرصع.

من ناحية أخرى تبدأ يوم غد الأربعاء في ذات الصالة لقاءات بطولة الناشئين، حيث يلتقي فريقا شباب الحسين وعيرا عند الساعة الرابعة مساء، ثم يلتقي فريقا العودة وشباب مليح عند الساعة السادسة مساء.

--(بترا)

ض ع/ب ع/ ع ط

16/01/2024 21:54:33