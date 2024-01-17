فوزان للنقع ودي لاسال ببطولة الناشئات بالكرة الطائرة

فوزان للنقع ودي لاسال ببطولة الناشئات بالكرة الطائرة
التاريخ
1/17/2024 5:09:06 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الثاني (بترا)- انطلقت اليوم الثلاثاء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، منافسات بطولة الناشئات للكرة الطائرة.
وتمكن فريق النقع من الفوز على فريق التعاون بنتيجة 3-0، وبذات النتيجة فاز فريق دي لاسال على فريق مرصع.
من ناحية أخرى تبدأ يوم غد الأربعاء في ذات الصالة لقاءات بطولة الناشئين، حيث يلتقي فريقا شباب الحسين وعيرا عند الساعة الرابعة مساء، ثم يلتقي فريقا العودة وشباب مليح عند الساعة السادسة مساء.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
16/01/2024 21:54:33
MENAFN17012024000117011021ID1107731884
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