Wednesday, 17 January 2024 02:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فوزان للنقع ودي لاسال ببطولة الناشئات بالكرة الطائرة

1/17/2024 5:09:06 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- انطلقت اليوم الثلاثاء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، منافسات بطولة الناشئات للكرة الطائرة.
وتمكن فريق النقع من الفوز على فريق التعاون بنتيجة 3-0، وبذات النتيجة فاز فريق دي لاسال على فريق مرصع.
من ناحية أخرى تبدأ يوم غد الأربعاء في ذات الصالة لقاءات بطولة الناشئين، حيث يلتقي فريقا شباب الحسين وعيرا عند الساعة الرابعة مساء، ثم يلتقي فريقا العودة وشباب مليح عند الساعة السادسة مساء.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
16/01/2024 21:54:33

MENAFN17012024000117011021ID1107731884

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث