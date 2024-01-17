مسيرة حاشدة في إربد نصرة لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 16 كانون الثاني (بترا)- نددت مسيرة حاشدة خرجت بعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء، من مسجد نوح القضاة "الجامعة" باستمرار العدوان الهمجي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها في القطاع.

وأكد المشاركون في المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وحملت عنوان" مئوية المقاومة والصمود في وجه حرب الإبادة" بمشاركة فاعليات شعبية وسياسية ونقابية ونسائية وشبابية أن المقاومة السبيل الوحيد لتحرير الأرض والانسان، أمام عنجهية قوات الاحتلال وغطرسة القوى الغربية الداعمة لها وقتل المدنيين دون مراعاة لأبسط القوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية.

وحيوا صمود المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مشددين على أن الصمود الشعبي هو الذي يمنح القوة لصمود المقاومة وتحقيق الانجازات ومقارعة العدو الغاشم.

ودعوا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية والحقوقية الى ممارسة الضغط على دول الاحتلال لوقف الحرب البربرية التي لم يشهد القرن نظيرا لها.

وثمنوا مواقف الأردن قيادة وحكومة وشعبا بدعم الشعب الفلسطيني ونصرة غزة بكل الأدوات والوسائل التي يمتلكها والتي اعتبروها متقدمة على كل المواقف انطلاقا من ثوابت الأردن الراسخة بدعم القضية الفلسطينة عبر مراحل النضال التي مرت بها.

--(بترا)

م ق /ب ع / ع ط

16/01/2024 21:08:57