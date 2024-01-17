مسيرة حاشدة في إربد نصرة لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 16 كانون الثاني (بترا)- نددت مسيرة حاشدة خرجت بعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء، من مسجد نوح القضاة "الجامعة" باستمرار العدوان الهمجي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها في القطاع.
وأكد المشاركون في المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وحملت عنوان" مئوية المقاومة والصمود في وجه حرب الإبادة" بمشاركة فاعليات شعبية وسياسية ونقابية ونسائية وشبابية أن المقاومة السبيل الوحيد لتحرير الأرض والانسان، أمام عنجهية قوات الاحتلال وغطرسة القوى الغربية الداعمة لها وقتل المدنيين دون مراعاة لأبسط القوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية.
وحيوا صمود المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مشددين على أن الصمود الشعبي هو الذي يمنح القوة لصمود المقاومة وتحقيق الانجازات ومقارعة العدو الغاشم.
ودعوا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية والحقوقية الى ممارسة الضغط على دول الاحتلال لوقف الحرب البربرية التي لم يشهد القرن نظيرا لها.
وثمنوا مواقف الأردن قيادة وحكومة وشعبا بدعم الشعب الفلسطيني ونصرة غزة بكل الأدوات والوسائل التي يمتلكها والتي اعتبروها متقدمة على كل المواقف انطلاقا من ثوابت الأردن الراسخة بدعم القضية الفلسطينة عبر مراحل النضال التي مرت بها.
--(بترا)
م ق /ب ع / ع ط
16/01/2024 21:08:57
MENAFN17012024000117011021ID1107731883
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