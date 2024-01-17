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عبور الصحفي وائل الدحدوح إلى مصر تمهيدا لسفره لتلقي العلاج في الخارج

1/17/2024 5:09:04 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 16كانون الثاني (بترا)- نجحت السلطات المصرية في عبور الصحفي الفلسطيبني وائل الدحدوح عبر معبر رفح من الجانب الفلسطيني الى مصر.
وكانت السلطات المصرية أنهت إجراءات إخراج الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح من قطاع غزة، تمهيدًا لتوجهه إلى الخارج لتلقي العلاج.
وأعرب نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، عن شكره للأجهزة المعنية في مصر، استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج.
ومن المقرر أن يتوجه الصحفي وائل الدحدوح، كبير مراسلي قناة الجزيرة في قطاع غزة، إلى دولة قطر لتقلي العلاج اللازم إثر إصابته جراء استهدافه في وقت سابق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
16/01/2024 21:00:23

MENAFN17012024000117011021ID1107731882

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