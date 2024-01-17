عبور الصحفي وائل الدحدوح إلى مصر تمهيدا لسفره لتلقي العلاج في الخارج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 16كانون الثاني (بترا)- نجحت السلطات المصرية في عبور الصحفي الفلسطيبني وائل الدحدوح عبر معبر رفح من الجانب الفلسطيني الى مصر.
وكانت السلطات المصرية أنهت إجراءات إخراج الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح من قطاع غزة، تمهيدًا لتوجهه إلى الخارج لتلقي العلاج.
وأعرب نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، عن شكره للأجهزة المعنية في مصر، استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج.
ومن المقرر أن يتوجه الصحفي وائل الدحدوح، كبير مراسلي قناة الجزيرة في قطاع غزة، إلى دولة قطر لتقلي العلاج اللازم إثر إصابته جراء استهدافه في وقت سابق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
16/01/2024 21:00:23
MENAFN17012024000117011021ID1107731882
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