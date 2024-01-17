مهيدات: اختصار الوقت لتسجيل الدواء يعزز الأمن الدوائي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- ‎أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات أن اختصار الوقت المطلوب لعملية تسجيل الدواء يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وايجاد بدائل علاجية آمنة وفعالة بأسعار تنافسية مناسبة للمواطن وتحقق الوفرة على الخزينة.

وأشار إلى أن توفير دواء آمن وفعال وبأسعار مناسبة للمواطن الأردني هدف وطني تتشارك المؤسسة في تحقيقه بصفتها الجهة الحصرية المسؤولة عن تسجيل الأدوية والرقابة عليها مع شركائها من المؤسسات الأهلية ممثلة بنقابة الصيادلة والقطاع الخاص الممثل باتحاد منتجي الأدوية وجمعية مالكي مستودعات الأدوية وغيرها من الجهات.

‎وأضاف مهيدات، خلال إطلاق أولى الورشات التوعوية المعنية بعرض واقع حال عملية تسجيل الأدوية استضافتها المؤسسة بالتعاون مع نقابة الصيادلة -لجنة العاملين في قطاع تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية اليوم الثلاثاء، إلى أن الهدف من الورشة الموجهة للصيادلة العاملين في قطاع التسجيل من شركات الأدوية المحلية والأجنبية ومستودعات الأدوية هو التعرف على العوامل المحتملة التي قد تتسبب بتأخير عملية تسجيل الأدوية والنواقص والوثائق سواء الأساسية والثانوية للوصول إلى حلول تشاركية وتوصيات تحقق الهدف المنشود وهو تسجيل الدواء بأقصر وقت ممكن وبالتالي توفيره بأفضل الأسعار لغايات تحقيق الأمن الدوائي.

‎ولفت مهيدات إلى أن الأمن الدوائي ما كان ليتحقق إلا بفضل الاستقرار في القوانين والأمن، وبفضل التوجيهات الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني، للمؤسسات الوطنية بتحقيق الأمن الدوائي والغذائي حيث لا يخلو خطاب لجلالته في أي محفل اقتصادي من ذكر الغذاء والدواء باعتبار الأمن الغذائي والدوائي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني ولما أثبتته هذه القطاعات من قدرات نوعية في التصنيع وتوفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني.

وأعرب عن شكره لنقابة الصيادلة لتنفيذ اقتراح عقد الورشة خلال اجتماع لجنة تسجيل الأدوية في نقابة الصيادلة وبمشاركة المؤسسة.

‎من جهته ثمن مندوب نقيب الصيادلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور وصفي نوافلة دعم المؤسسة المتواصل للصناعات الدوائية ودعوة ممثلي ما يزيد عن 200 شركة دوائية لإيجاد الحلول الكفيلة بتعزيز الأمن الدوائي وتسريع عملية تسجيل الأدوية.

‎وقالت رئيس لجنة العاملين في قطاع تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في نقابة الصيادلة، الصيدلانية هانية شموط إن هدفنا الوصول للأمن الدوائي تحت مظلة واحدة ممثلة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء التي أتاحت فرصة لقاء الصيادلة العاملين في قطاع التسجيل مع الكادر المميز في المؤسسة للحوار بشفافية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية نحو الحفاظ على دور الأردن الريادي وصدارته في مجال الأدوية.

‎وتضمنت الورشة التي جاءت بتنسيق من مستشار المدير العام وضابط ارتباط المؤسسة في اللجنة الصيدلانية إسراء الزعبي، محاضرات قدمها الصيادلة المختصون في المؤسسة مديرية الدواء -قسم تسجيل الأدوية، منها محاضرة حول نواقص استلام وتسجيل ملف الدواء قدمتها رئيسة قسم التسجيل الصيدلانية أحلام عبد العزيز، وأخرى حول نواقص تسجيل ملف الدواء الأصيل قدمها رئيس شعبة الأدوية الجديدة الصيدلانية غدير الشيخ سالم، ومحاضرة حول نواقص اعتماد ملف الموقع التصنيعي قدمها رئيس شعبة اعتماد المواقع التصنيعية الصيدلانية ريم نعيمات، بالإضافة إلى محاضرة حول نواقص اعتماد ملف الأمصال والمطاعيم قدمها رئيس شعبة الأمصال والمطاعيم الصيدلانية سونا هباهبة.

‎كما تضمنت محاضرة حول نواقص تسجيل ملف الدواء الذي له مثيل قدمتها الصيدلانية أمينه حاج حسين من قسم التسجيل، ومحاضرة حول النواقص المتعلقة بملفات دراسة المعاملات على الأدوية التي لها مثيل المسجلة قدمتها رئيس شعبة الأدوية التي لها مثيل الصيدلانية مريم فوريكي، ومحاضرة حول النواقص المتعلقة بملفات دراسة المعاملات على الأدوية الأصيلة المسجلة قدمها رئيس شعبة الأدوية البيولوجية الصيدلاني عدي السلمان، إضافة إلى محاضرة حول نواقص اعتماد ملف التكافؤ الحيوي قدمتها الصيدلانية إيناس حجة.

--(بترا)

ع د/ب ع/ ع ط

16/01/2024 20:46:52