إصابة 26 عسكريا إسرائيليا بمعارك غزة خلال 24 ساعة

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إصابة 26 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضاف الجيش بحسب هيئة البث الإسرائيلية، أن عدد الجنود والضباط الجرحى منذ 7 تشرين الأول الماضي، بلغ 2567 ومنذ بداية العملية البرية 1135. --(بترا) رصد / ف ق/ب ع/ع ط 16/01/2024 20:41:18

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