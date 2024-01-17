إصابة 26 عسكريا إسرائيليا بمعارك غزة خلال 24 ساعة

إصابة 26 عسكريا إسرائيليا بمعارك غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
1/17/2024 5:09:01 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إصابة 26 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف الجيش بحسب هيئة البث الإسرائيلية، أن عدد الجنود والضباط الجرحى منذ 7 تشرين الأول الماضي، بلغ 2567 ومنذ بداية العملية البرية 1135.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ع ط
16/01/2024 20:41:18
MENAFN17012024000117011021ID1107731880
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