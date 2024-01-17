روسيا : استمرار عمل المحطة النووية في فورونيج بعد استهدافها بمسيّرة

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 16 كانون الثاني (بترا)-أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المحطة النووية في مدينة فورونيج مستمرة في عملها ولم يلحقها أي ضرر بعد إحباط الدفاعات الجوية الروسية هجوما لطائرة مسيرة.

وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي اليوم: "تستمر محطة نوفوفورونيج للطاقة النووية الواقعة على بعد 45 كلم من مدينة فورونيج الروسية في العمل بشكل طبيعي بعد إحباط هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية".

وأضاف البيان، "لم تكن هناك انتهاكات للحدود وشروط التشغيل الآمن لوحدات الطاقة في محطة نوفوفورونيج للطاقة النووية".

--(بترا)

س ح/ب ع/ ع ط

16/01/2024 20:40:22