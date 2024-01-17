روسيا : استمرار عمل المحطة النووية في فورونيج بعد استهدافها بمسيّرة
التاريخ
1/17/2024 5:09:01 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 16 كانون الثاني (بترا)-أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المحطة النووية في مدينة فورونيج مستمرة في عملها ولم يلحقها أي ضرر بعد إحباط الدفاعات الجوية الروسية هجوما لطائرة مسيرة.
وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي اليوم: "تستمر محطة نوفوفورونيج للطاقة النووية الواقعة على بعد 45 كلم من مدينة فورونيج الروسية في العمل بشكل طبيعي بعد إحباط هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية".
وأضاف البيان، "لم تكن هناك انتهاكات للحدود وشروط التشغيل الآمن لوحدات الطاقة في محطة نوفوفورونيج للطاقة النووية".
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
16/01/2024 20:40:22
MENAFN17012024000117011021ID1107731879
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